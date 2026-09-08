Снимак скривене камере због које је Др Иги згрозио јавност

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Игор Тодоровић, познатији као Др Иги (Dr Iggy), присјетио се скандала који се догодио током снимања новогодишњег програма РТС-а 1996. године, када је био жртва скривене камере у којој су учествовали чланови групе Монтенигерси (Monteniggers), Гру и други.
Иако је од тада прошло готово 30 година, денсер из деведесетих тврди да му цијела ситуација и данас изазива горчину.
Како је испричао у подкасту „Спорткаст“ (Sportcast), Монтенигерси су му тада били практично непознати, док је Груа познавао тек површно. Због тога је, како каже, њихово понашање доживио као намјерну провокацију.
"Та скривена камера није била поштена. Ја Монтенигерсе нисам познавао тада уопште. Груа сам познавао површно. Дошли су, зезали ме тамо, као имамо заштиту, скривену камеру, а послије кажу: „Зезали смо се“. Ја знам да су стварно мислили то што су причали", казао је Др Иги три деценије касније.
Пјевач је потом изнио врло необичну опаску, повезујући тадашњи догађај са судбинама људи који су учествовали у снимању.
Skoro nešto odvratnije nisam čula. Kompleksaš. pic.twitter.com/XHZh7qRxCS— Prudens (@otrovertna) September 2, 2026
"Знаш ко је био у режији, тамо иза камере? Миленко Заблаћански, покојни. Је л' Монтенигерс Небо покојни? Је л' Гру покојни? Је л' Нигор имао тешку болест и једва остао жив? Не зезајте се с Др Игијем, Др Игија Бог чува", шокирао је изјавом.
На питање водитеља да ли је након свега било покушаја помирења, Др Иги је открио да је у том тренутку био толико бијесан да је, како тврди, могао направити озбиљан инцидент.
"Ја сам тада имао оружје у колима, јер је тада било модерно носити пиштоље. Наравно, с дозволом. Тај пиштољ сам прије много година вратио СУП-у. Људи у афекту ураде разне ствари. Да ме нису зауставили тамо, ја бих можда некога и убио. Толико су ме изнервирали, тако да хвала Богу што се тако завршило", испричао је.
Додао је и да жели да уклони снимак скривене камере који се и данас може пронаћи на интернету.
"Та скривена камера стоји на Јутјубу. Да ли они имају ауторска права? Немају. Ја ћу покушати да скинем то, да не постоји", закључио је Др Иги.
Скривена камера др Иги
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