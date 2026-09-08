Дјечаку се у руку забила квака од врата док се јурио у стану: Мајка објавила слику, квака се оцртава испод коже

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Упозорење: Фотографије су узнемирујуће. Фотографије од којих се стомак свим родитељима дословно преврће преплавиле су друштвене мреже након што је мама дјечака Олија Дејвија (12) жељела да упозори на необичну и опасну несрећу насталу у безазленој игри. Све се десило прије неколико дана кад је њен син отишао код другара да се игра, а у јурки по стану - руку је буквално набо у металну кваку, толико да се квака оцртавала испод коже.
Мајка дјечака Натали Дејви (35) завршавала је смену на послу када је примијетила пропуштене позиве од свог сина, кад се јавила, схватила је да је с друге стране слушалице узнемирени другар код ког је њен син отишао да се игра. Рекао је да се Олију рука заглавила у кваки и да су позвали Хитну помоћ.
Натали, иначе фризерка, помислила је да деца претерују, а онда су јој послали слику на којој се квака оцртава испод коже дјечака, преноси Телеграф.
Мајци је тада моментално позлило.
Оли, њен син, испричао је да су се дјечаци јурили по кући када је неко залупио врата, а његова рука се случајно нашла на незгодном мјесту.
До тренутка када је Натали стигла, Оли је већ скоро сат времена био заробљен, док су болничари и ватрогасци покушавали да пронађу најбезбједнији начин да га ослободе.
„Када сам стигла, тамо су већ били болничари и ватрогасци и покушавали су да смисле како да га ослободе. Морали су да позову хеликоптерску хитну помоћ како би га успавали.“
„Када су га успавали, успели су да га скину са кваке тако што су му извукли руку. Нисам могла то да да гледам.“
Мајка каже да је дјечак изгледао веома лоше када је стигла.
„Био је сив у лицу и сав мокар од зноја. Мислим да је био у шоку. Бољело га је, али није плакао. Био је стварно храбар.“
„Била сам шокирана, било ми је мука. Још ми дјелује нестварно да се тако нешто уопште догодило. Много сам се бринула, а лакнуло ми је тек када су га ослободили.“
На крају је Оли хитно пребачен у Универзитетску болницу. Љекари су у почетку страховали да је могао озбиљно да оштети тетиве, али се на крају испоставило да је била потребна само операција чишћења и ушивања ране.
Натали је посебно захвална Олијевим пријатељима, за које каже да су били "невјероватни" и да су се бринули о њему док су чекали помоћ.
„Само су се глупирали. Отишао је према дневној соби и док је трчао, рука му је била иза леђа“, објаснила је.
"Неко је кренуо да залупи врата, а он није успио довољно брзо да склони руку. Рекао ми је да у првом тренутку није ни схватио шта му се догодило. Његови пријатељи су били сјајни. Сви су пазили на њега, испричала је мајка.
Послије повреде Оли је у почетку осјећао благу слабост у руци, али сада је потпуно добро.
"Понекад га мало боли око ране, али се вратио свом нормалном животу, вози бицикл и игра фудбал", рекла је Натали.
Захвална што несрећа није имала много озбиљније посљедице, мајка је одлучила да подели причу свог сина како би упозорила друге родитеље и дјецу на опасности које могу да настану током трчања и игре у затвореном простору.
"Мислила сам да је можда поломио кост или задобио много теже повреде. Имао је огромну срећу. Проблем су трчање и врата. Не можете вјеровати да тако нешто може да се догоди, али заправо може да се деси било коме.", рекла је Натали.
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