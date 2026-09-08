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Незгода у Новом Граду: Малољетник пао са електричног тротинета, завршио у УКЦ Српске

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08.09.2026 09:41

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Саобраћајна незгода догодила се синоћ у Новом Граду, а малољетно лице задобило је тешке тјелесне повреде управљајући лаким личним електричним возилом, док је друга особа лакше повријеђена, једно лице превезено на УКЦ Републике Српске.

Наиме, полицијски службеници Полицијске управе Приједор су извршили увиђај на мјесту саобраћајне незгоде која се догодила јуче око 19,50 часова у Новом Граду.

Увиђајем на лицу мјесту утврђено је да је у незгоди учествовало малољетно лице из Новог Града управљајући лаким личним електричним возилом, које је падом на коловоз задобило тешке тјелесне повреде, док је лице Р.Т. из Новог Града које се превозило на возилу задобило лакше тјелесне повреде.

Због тежине задобијених повреда малољетно лице је превезено у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, саопштено је из ПУ Приједор.

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Тагови :

електрични тротинет

Нови Град

Саобраћајна незгода

повреда

УКЦ Републике Српске

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