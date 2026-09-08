Кузмићева одговорила Блануши: У Српској постоји 130 задруга, имају подршку министарства

Аутор:АТВ редакција
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Mинистарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић, oдговорила је на изјаву предсједника СДС-а Бранка Блануше да у Српској "нема сточних пијаца и да фале некадашње задруге".
"У Републици Српској постоји 130 активних задруга и постоји Задружни савез. Министарство подржава рад задруга, како би се наши пољопривредници удруживали и лакше пласирали своју робу на тржиште", рекла је за РТРС Кузмић.
"Када говоримо о сточним пијацама, у региону имамо жаришта афричке куге свиња и можемо видјети десетине хиљада угинулих животиња. Република Српска је успјела свим мјерама показати стабилност. Заштитили смо животиње и домаћинства", навела је Кузмићева.
Нагласила је да је неозбиљно говорити о сточним пијацама.
"Морамо се придржавати биосигурносних мјера и свега оно што доноси модерна пољопривреда", јасна је Кузмићева.
Подсјетила је да пољопривреда није као некада.
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"Ми данас у Републици Српској имамо модернизовану пољопривреду, роботику. Имамо дронове у пољопривреди и све оно што савремени аграр доноси. Када се излази пред наше људе и наше грађане, мислим да је неозбиљно да се износе подаци који нису тачни и мора се водити рачуна о чему прича. Ако већ неко има привилегију да нешто каже у јавном простору", нагласила је Кузмићева.
Напоменула је да су пољопривредници задовољни исплатом подстицаја.
"Наравно, гдје они имају проблем, то је неконтролисан увоз и то су нам донијеле отворене границе према свим земљама, па тако и нама. И на то не могу да утичу и генерално су незадовољни што наши грађани немају свијест да купују домаће. Заиста не обраћају пажњу ни у трговинама шта је произведено у Републици Српској. Ми увијек апелујемо на наше становнике да купују домаће производе, да се задрже мало дуже у трговинама, како би изабрали, јер на тај начин ми ћемо својим породицама и својим кућама пружити квалитетан производ, а и заштитили нашу пољопривредну производњу", закључила је Кузмићева.
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