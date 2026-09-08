Logo

Кузмићева одговорила Блануши: У Српској постоји 130 задруга, имају подршку министарства

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 10:28

Коментари:

2
Кузмићева одговорила Блануши: У Српској постоји 130 задруга, имају подршку министарства
Фото: АТВ

Mинистарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић, oдговорила је на изјаву предсједника СДС-а Бранка Блануше да у Српској "нема сточних пијаца и да фале некадашње задруге".

"У Републици Српској постоји 130 активних задруга и постоји Задружни савез. Министарство подржава рад задруга, како би се наши пољопривредници удруживали и лакше пласирали своју робу на тржиште", рекла је за РТРС Кузмић.

"Када говоримо о сточним пијацама, у региону имамо жаришта афричке куге свиња и можемо видјети десетине хиљада угинулих животиња. Република Српска је успјела свим мјерама показати стабилност. Заштитили смо животиње и домаћинства", навела је Кузмићева.

Нагласила је да је неозбиљно говорити о сточним пијацама.

"Морамо се придржавати биосигурносних мјера и свега оно што доноси модерна пољопривреда", јасна је Кузмићева.

Подсјетила је да пољопривреда није као некада.

Саво Минић Бранко Блануша

Република Српска

Бранко Блануша одбио емисију са Савом Минићем

"Ми данас у Републици Српској имамо модернизовану пољопривреду, роботику. Имамо дронове у пољопривреди и све оно што савремени аграр доноси. Када се излази пред наше људе и наше грађане, мислим да је неозбиљно да се износе подаци који нису тачни и мора се водити рачуна о чему прича. Ако већ неко има привилегију да нешто каже у јавном простору", нагласила је Кузмићева.

Напоменула је да су пољопривредници задовољни исплатом подстицаја.

"Наравно, гдје они имају проблем, то је неконтролисан увоз и то су нам донијеле отворене границе према свим земљама, па тако и нама. И на то не могу да утичу и генерално су незадовољни што наши грађани немају свијест да купују домаће. Заиста не обраћају пажњу ни у трговинама шта је произведено у Републици Српској. Ми увијек апелујемо на наше становнике да купују домаће производе, да се задрже мало дуже у трговинама, како би изабрали, јер на тај начин ми ћемо својим породицама и својим кућама пружити квалитетан производ, а и заштитили нашу пољопривредну производњу", закључила је Кузмићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

Анђелка Кузмић

Министарство пољопривреде

Пољопривреда

сточна пијаца

Коментари (2)

Више из рубрике

Бранко Блануша одбио емисију са Савом Минићем

Република Српска

Бранко Блануша одбио емисију са Савом Минићем

2 ч

13
Предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Родитељима 200 КМ мјесечно за продужени боравак дјеце: Ево ко може да оствари право

3 ч

1
Додик: Не заборављају се људи попут Бобана Кустурића

Република Српска

Додик: Не заборављају се људи попут Бобана Кустурића

4 ч

1
предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик у Јерусалиму: Богат програм и важни догађаји, ево с ким ће се састати

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима