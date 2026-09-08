Бранко Блануша одбио емисију са Савом Минићем

Аутор:АТВ редакција
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Радио-телевизија Републике Српске у петак, 4.септембра је упутила званичне дописе изборним штабовима кандидата за предсједника Републике Српске, СНСД-а Саве Минића и СДС-а Бранка Блануше, са позивом да РТРС, као јавни медијски сервис Републике Српске, организује телевизијску емисију кандидата за предсједника Републике Српске.
У дописима је затражено да Изборни штабови најкасније до понедјељка, 7. септембра, обавијесте РТРС о спремности кандидата да учествују у предложеној емисији.
"Изборни штаб СНСД-а одговорио је на допис и потврдио учећше Саве Минића, док су нас из СДС-а на више наших телефонских позива обавијестили да Бранко Блануша због обавеза не може да учествује у емисији Други угао, планираној за уторак, 8. септембра", наводе из РТРС-а и додају:
"Намјера Радио-телевизије Републике Српске јесте да грађанима омогући да у непосредном телевизијском сучељавању чују ставове кандидата о најважнијим питањима за Републику Српску, као и њихове одговоре на питања од интереса за јавност."
РТРС остаје опредијељен да, у складу са својом улогом јавног медијског сервиса, свим кандидатима обезбиједи равноправан третман и једнаке услове за представљање својих ставова.
"Надамо се да ће и Бранко Блануша препознати значај непосредне телевизијске дебате и бити спреман да грађанима Републике Српске омогући да, у складу са демократским стандардима, чују и упореде ставове кандидата.
Напомињемо да су истог дана, позиви упућени и изборним штабовима свих осталих кандидата за предсједника Републике Српске који ће имати прилику да током септембра, у емисији Други угао, равноправно изнесу своје ставове и програме.
Радио-телевизија Републике Српске једна је од најстаријих институција Републике Српске, припада свим њеним грађанима и они је финансирају својом РТВ таксом. Због тога однос према јавном сервису није само однос према једној медијској кући, већ и однос према грађанима којима РТРС служи од оснивања Републике Српске", наводе из РТРС.
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