Додик у Јерусалиму: Богат програм и важни догађаји, ево с ким ће се састати

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик боравиће данас у Јерусалиму гдје ће се састати са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, присуствовати обиљежавању десет година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса и пријему поводом 250 година независности Сједињених Држава.
Састанак са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим предвиђен је у 11.30 часова.
Додик ће у 15.00 часова на Брду Херцл присуствовати националној комеморативној служби на Парцели великих вођа нације.
Након тога, Додик ће у Музеју толеранције присуствовати пријему поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава.
Република Српска
Срдачна добродошлица за Додика и Тришић Бабић у Израелу
Додик у Израелу борави као почасни гост поводом обиљежавања десет година од смрти Шимона Переса, једног од најзначајнијих израелских политичара и државника.
У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић.
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