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Додик у Јерусалиму: Богат програм и важни догађаји, ево с ким ће се састати

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08.09.2026 07:35

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предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик боравиће данас у Јерусалиму гдје ће се састати са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, присуствовати обиљежавању десет година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса и пријему поводом 250 година независности Сједињених Држава.

Састанак са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим предвиђен је у 11.30 часова.

Додик ће у 15.00 часова на Брду Херцл присуствовати националној комеморативној служби на Парцели великих вођа нације.

Након тога, Додик ће у Музеју толеранције присуствовати пријему поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава.

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Додик у Израелу борави као почасни гост поводом обиљежавања десет година од смрти Шимона Переса, једног од најзначајнијих израелских политичара и државника.

У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Јерусалим

званична посјета

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