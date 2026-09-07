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Гроб генерала Младића прекривен вијенцима

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07.09.2026 20:21

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Гроб генерала Војске Републике Српске Раткла Младића.
Фото: АТВ

Гроб некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића, прекривен је бројним вијенцима и цвијећем, као и порукама уз које су се грађани опростили од генерала.

Као што је АТВ раније извјештавао, генерал Младић сахрањен је у породичној гробници на Топчидерском гробљу у Београду, а наш новинарски тим пратио је његов посљедњи испраћај.

По властитој жељи, генерал Младић положен је да почива поред своје ћерке Ане, која је пронађена мртва 24. марта 1994. године у Београду у 24. години.

Подсјећамо, генерал Младић преминуо је 27. августа у затворској болници у Хагу у 84. години живота, а на вјечни починак испратили су га чланови породице, пријатељи и бројни поштоваоци.

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Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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