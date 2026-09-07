Гроб генерала Младића прекривен вијенцима

Аутор:АТВ редакција
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Гроб некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића, прекривен је бројним вијенцима и цвијећем, као и порукама уз које су се грађани опростили од генерала.
Као што је АТВ раније извјештавао, генерал Младић сахрањен је у породичној гробници на Топчидерском гробљу у Београду, а наш новинарски тим пратио је његов посљедњи испраћај.
По властитој жељи, генерал Младић положен је да почива поред своје ћерке Ане, која је пронађена мртва 24. марта 1994. године у Београду у 24. години.
Подсјећамо, генерал Младић преминуо је 27. августа у затворској болници у Хагу у 84. години живота, а на вјечни починак испратили су га чланови породице, пријатељи и бројни поштоваоци.
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