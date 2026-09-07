Срђан Кевац: Навикли смо на притиске, поносан сам на екипу АТВ-а

Аутор:Зорана Перић
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Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац огласио се након што је "БХ Телеком" на својој кабловској платформи укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а током емитовања специјалног програма посвећеног сахрани генерала Ратка Младића.
"Ми смо навикли на притиске и то је дио овога посла, можемо само да их констатујемо, а не утичу претјерано на нас", рекао је Кевац.
Истакао је да је поносан на екипу Алтернативне телевизије.
БиХ
"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића
"Ми смо данас овдје из два разлога и на оба сам поносан. Један је професионални и ово што ми радимо са 30 људи у Београду са својом екипом која чак можда превазилази наше техничке могућности, али је на нивоу нашег професионализма, наших уредника, продуцената", истакао је Кевац.
Додао је да је поносан на све што реализујемо као једна телевизија из Републике Српске, а стицајем околности из БиХ.
Кевац је истакао да је АТВ данас на екран пренијела највећи догађај на Балкану, а вјероватно и у Европи.
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