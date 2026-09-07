Не бирајте паприке насумично: Ево које су најбоље за ајвар, сатараш и пуњене паприке

Аутор:АТВ редакција
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Септембар и октобар су идеални за припрему зимнице, али избор паприке треба прилагодити јелу које припремате. Прави избор сорте може значајно утицати на укус, текстуру и саму припрему јела.
За пуњене паприке најбоље су средње велике и меснате бабуре, јер имају довољно простора за фил и током кувања задржавају облик. Зелене бабуре имају свежији и нешто интензивнији укус, док су црвене, жуте и наранџасте слађе јер су дуже сазријевале.
За припрему ајвара најчешће се препоручују црвена рок паприка, односно шиља, као и сорте Амфора и Крувска капија. Ове паприке након печења дају доста меса, а немају превише воде, што је важно за густину и богату текстуру ајвара.
За сатараш су погодније паприке које имају довољно меса, али и више сока, јер се током кувања комбинују са парадајзом и луком. Могу се користити и бабура и шиља, док црвене паприке дају већу слаткоћу, а зелене свежији и интензивнији укус.
Без обзира на то за које јело бирате паприке, најважније је да буду свеже, чврсте, зреле и здраве. Добар избор паприке основа је укусне зимнице, па се при куповини не треба водити само изгледом, већ и меснатошћу и количином сока.
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