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Не бирајте паприке насумично: Ево које су најбоље за ајвар, сатараш и пуњене паприке

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07.09.2026 19:30

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Не бирајте паприке насумично: Ево које су најбоље за ајвар, сатараш и пуњене паприке
Фото: Pexel/Taha Çendek

Септембар и октобар су идеални за припрему зимнице, али избор паприке треба прилагодити јелу које припремате. Прави избор сорте може значајно утицати на укус, текстуру и саму припрему јела.

Најбоље паприке за пуњење

За пуњене паприке најбоље су средње велике и меснате бабуре, јер имају довољно простора за фил и током кувања задржавају облик. Зелене бабуре имају свежији и нешто интензивнији укус, док су црвене, жуте и наранџасте слађе јер су дуже сазријевале.

Које паприке су најбоље за ајвар?

За припрему ајвара најчешће се препоручују црвена рок паприка, односно шиља, као и сорте Амфора и Крувска капија. Ове паприке након печења дају доста меса, а немају превише воде, што је важно за густину и богату текстуру ајвара.

Паприка за укусан сатараш

За сатараш су погодније паприке које имају довољно меса, али и више сока, јер се током кувања комбинују са парадајзом и луком. Могу се користити и бабура и шиља, док црвене паприке дају већу слаткоћу, а зелене свежији и интензивнији укус.

Важно је да плодови буду квалитетни

Без обзира на то за које јело бирате паприке, најважније је да буду свеже, чврсте, зреле и здраве. Добар избор паприке основа је укусне зимнице, па се при куповини не треба водити само изгледом, већ и меснатошћу и количином сока.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ајвар

Паприке

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