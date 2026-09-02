Питали су баку на чему пече тако добре палачинке: Њен одговор шокирао све

Аутор:АТВ редакција
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Код добрих палачинки није пресудан само рецепт за смесу. На коначан резултат утичу и температура тигања, његова површина, али и једна ситница којој током печења често не придајемо много пажње масноћа којом га подмазујемо.
Палачинке су једно од оних јела за које готово свака породица има свој рецепт. Неко користи само млијеко, неко део млека замијени минералном водом, док други додају више јаја, мало шећера или неколико капи рума.
Ипак, чак и када се користи готово иста смеса, резултат не мора да буде исти. Некоме палачинке испадну танке и мекане, другоме дебље, док се некима упорно лијепе за тигањ.
Разлог често није у самој смеси, већ у начину печења.
Када палачинка лако клизи по тигању, има равномерно златну површину и благо запечене ивице, многи ће претпоставити да је тајна у маслацу или неколико капи уља. Међутим, постоји још један начин који су некада много чешће користиле наше баке, а данас је помало заборављен.
Један од старих трикова за печење палачинки јесте свињска маст.
То, међутим, не значи да палачинке треба пржити у великој количини масти. Управо супротно. Тајна је у томе да се добро загријан тигањ премаже веома танким слојем, практично тек толико да цијела површина буде благо замашћена.
Тек након тога сипа се смеса.
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Ако се маст користи на овај начин, палачинке неће бити масне. Танак слој само спрјечава да се тесто залијепи за тигањ и омогућава да се површина равномерније запече.
Управо је количина кључна палачинка не треба да „плива“ у масноћи.
Зашто свињска маст може да буде добар избор?
Једна од предности свињске масти јесте то што добро подноси температуре на којима се палачинке обично пеку.
Када се користи у веома малој количини, не мора ни да остави изражен укус, а на тигању може да направи танак слој који олакшава печење и окретање палачинки.
Најједноставнији начин јесте да се мала количина масти стави на папирни убрус, а затим њиме пажљиво премаже загријан тигањ. Тако се маст равномјерно распоређује и нема потребе да се прије сваке наредне палачинке додаје велика количина.
Резултат могу да буду танке и мекане палачинке, равномјерно златне боје, са благо запеченим ивицама, које се без проблема одвајају од тигања.
Маслац је такође одличан избор, посебно ако желите да палачинке имају његов карактеристичан мирис и укус.
Ипак, класичан маслац има једну ману када се дуго загријава на вишој температури. Садржи млечне протеине који временом могу да потамне, а затим и да загоре.
Ако печете велики број палачинки, на дну тигања могу постепено да се појаве тамне честице, које наредним палачинкама могу да дају благо горак укус.
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Једно од рјешења је пречишћени маслац, односно ги, који боље подноси више температуре.
Ни уље није лоше рјешење
Неутрално биљно уље и даље је сасвим практичан и добар избор за палачинке. Једноставно се користи, добро подноси температуру, а готово свако га већ има у кухињи.
Због тога свињска маст није никакав једини „исправан“ начин печења палачинки.
Ријеч је, пре свега, о старом куварском трику који данас користимо много ређе него раније, а који може да промени текстуру и начин на који се палачинка запече.
За многе је то уједно и укус који подсјећа на кухиње наших бака.
Без обзира на то да ли користите маст, уље или маслац, добар резултат зависи и од смесе.
Она би требало да буде довољно течна да се брзо разлије по тигању и формира танак слој, али истовремено добро сједињена и без већих грудвица.
Важно је и да тигањ буде довољно загрејан пре него што се сипа прва палачинка.
Добро је оставити и смесу да мало одстоји прије печења. Током тог времена брашно упија течност, састојци се боље повезују, па палачинке могу да буду уједначеније и еластичније.
А ако прва палачинка не испадне савршено, нема разлога за бригу. Управо она често служи као својеврстан тест показује да ли је тигањ довољно загријан и да ли је потребно додати још мало течности или брашна у смјесу.
Ако код куће имате свињску маст, можете и сами да направите једноставан експеримент. Неколико палачинки испеците на начин на који их иначе припремате, а неколико у тигању који сте претходно само веома танко премазали машћу.
Можда се управо у том готово заборављеном куварском трику крије дио разлога због којег палачинке наших бака многима и данас остају стандард са којим пореде све остале, пише Метрополитен.
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