Logo

Колико пута дневно смијемо упалити веш машину?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.09.2026 09:11

Коментари:

0
Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Све породице са малом дјецом знају како изгледа кошмар звани "брдо веша који чека ред за прање".

Рано устанете да бисте упалили машину, чекате да заврши, а онда иде друга тура, често и трећа. Да ли модерна технологија може да се носи са тако густим распоредом, или само тако мислимо? Истина је да чак ни најбоља веш машина, колико год била савремена, не може да ради без прекида. Штавише, и њој треба предах. Дакле, колико пута дневно смијемо да је палимо?

Једна грешка може значајно смањити вијек трајања уређаја без којег не можемо да замислимо живот у 21. вијеку. Нарочито ако имамо малу дјецу и велику породицу. Веш машина не може да ради непрестано, као сат, то је јасно, али – колико пута дневно смијемо да је палимо и шта ће се догодити ако претјерамо?

Већина стручњака слаже се са закључком да норму не треба нарушавати, а то је два циклуса дневно. Ако баш морате, немојте је палити више од три пута у току дана, и то уз обавезне паузе од 30 минута до три сата, у зависности од програма који користите.

Детерџент за суђе

Занимљивости

Додао детерџент у бетон, резултат експеримента шокирао

Честа прања оптерећују мотор и гријне компоненте. Дијелови се брже троше, електроника се чешће квари, и тако даље. Поред учесталости прања, важан је и садржај, то јест тежина (бубањ не би требало препунити), а значајну улогу игра и квалитет детерџента (најбољи су они без јаких адитива), преноси Блиц жена.

Веш машина, као и све, има вијек трајања. Просјечан износи између 10 и 15 година, што у великој мјери зависи од начина коришћења, редовног одржавања и правилног руковања. Иако су модерни модели, за разлику од старијих, опремљени сензорима и заштитним системима који прате температуру и спречавају прегријевање мотора и електронике, неке границе требало би поштовати уколико желите да вас овај важан кућни уређај што дуже служи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

веш машина

прање веша

Одјећа

Коментари (0)

Прочитајте више

Слатина

Бања Лука

У Слатини оживљава нови град

2 ч

0
Svađa partneri

Љубав и секс

Флерт, лајк: Ево шта се све сматра микропреваром

2 ч

0
Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.

Сцена

Објава Ђине Џиновић изазвала хаос на мрежама: ''Ако умреш данас, биће то добар дан за мене''

3 ч

0
Бањалука саобраћај колапс гужва затворена саобраћајница кружни ток раскрсница

Друштво

Радови успоравају саобраћај на више дионица

3 ч

0

Више из рубрике

Зимница

Савјети

Руски трик за зимницу: Овако ће дуже сачувати укус

22 ч

0
Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.

Савјети

Направите природни освјеживач за ормар помоћу само два састојка

1 д

0
Машина за прање веша

Савјети

Ставите двије куглице фолије у бубањ и заборавите на пеглање

2 д

0
Крупни план баштенског цријева које прска воду по трави, приказујући одржавање травњака током сунчаног дана.

Савјети

Како опоравити башту и трављњак након врелих дана?

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

26

Град у Српској даје једнократну помоћ пензионерима

11

18

Новак Ђоковић се наљутио на оца Срђана због једне реченице

11

18

Правда након 30 година: Бивши шеф банде проглашен кривим за убиство Тупака

11

13

Лагала да њен син има рак, па прикупила 358.000 евра донација: И дјечак вјеровао да је болестан

11

13

Бизнис план: Новац, тржишта и привреда

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима