Колико пута дневно смијемо упалити веш машину?

Аутор:АТВ редакција
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Све породице са малом дјецом знају како изгледа кошмар звани "брдо веша који чека ред за прање".
Рано устанете да бисте упалили машину, чекате да заврши, а онда иде друга тура, често и трећа. Да ли модерна технологија може да се носи са тако густим распоредом, или само тако мислимо? Истина је да чак ни најбоља веш машина, колико год била савремена, не може да ради без прекида. Штавише, и њој треба предах. Дакле, колико пута дневно смијемо да је палимо?
Једна грешка може значајно смањити вијек трајања уређаја без којег не можемо да замислимо живот у 21. вијеку. Нарочито ако имамо малу дјецу и велику породицу. Веш машина не може да ради непрестано, као сат, то је јасно, али – колико пута дневно смијемо да је палимо и шта ће се догодити ако претјерамо?
Већина стручњака слаже се са закључком да норму не треба нарушавати, а то је два циклуса дневно. Ако баш морате, немојте је палити више од три пута у току дана, и то уз обавезне паузе од 30 минута до три сата, у зависности од програма који користите.
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Честа прања оптерећују мотор и гријне компоненте. Дијелови се брже троше, електроника се чешће квари, и тако даље. Поред учесталости прања, важан је и садржај, то јест тежина (бубањ не би требало препунити), а значајну улогу игра и квалитет детерџента (најбољи су они без јаких адитива), преноси Блиц жена.
Веш машина, као и све, има вијек трајања. Просјечан износи између 10 и 15 година, што у великој мјери зависи од начина коришћења, редовног одржавања и правилног руковања. Иако су модерни модели, за разлику од старијих, опремљени сензорима и заштитним системима који прате температуру и спречавају прегријевање мотора и електронике, неке границе требало би поштовати уколико желите да вас овај важан кућни уређај што дуже служи.
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