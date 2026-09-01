Бебу изболи ножем 10 пута и спаковали у кофер, мислили да је запосједнута

Аутор:АТВ редакција
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Нови и изузетно узнемирујући детаљи излазе на видјело у случају бебе пронађене без знакова живота у једном стану у атинском насељу Кипсели.
Према налазима обдукције, на леђима новорођенчета уочено је најмање десет убодних рана нанесених ножем.
Током испитивања, отац дјетета је изјавио да је беба непрестано плакала, проговоривши и о лошем психичком стању своје супруге. Изнио је и несвакидашњу тврдњу да су им у породилишту замијенили дијете и дали им другу бебу, коју је описао као "опсједнуту".
"Дијете је стално плакало, а моја жена је била потпуно утучена. Замијенили су нам бебу у породилишту и дали нам другу, опсједнуту... Чим је умрла, у нашој кући је коначно завладао мир", навео је отац у исказу датом полицији.
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Тројица приведених у овом случају држављанин Грчке, држављанка Њемачке и мушкарац авганистанског поријекла изведени су пред тужилаштво у комплексу Евелпидон. Терете се за тешко кривично дјело трговине наркотицима, као и за прекршајно дјело непријављивања проналаска леша. Након саслушања, осумњичени су упућени истражном судији, а одбрани је одобрен рок до сриједе ујутру како би припремила изјашњење о кривици.
Полиција паралелно наставља интензивну истрагу како би се прецизно расвијетлиле све околности под којима је беба страдала. По окончању предистражног поступка, комплетна документација биће прослијеђена надлежном тужилаштву ради покретања поступка за само убиство.
Према званичном извјештају који је потписао патолог Симеон Месогитис, смрт дјетета наступила је насилним путем и случај се третира као чедоморство. На леђима бебе идентификовано је најмање десет убодних рана различитих димензија.
Званичници процјењују да је беба убијена убрзо након рођења, али тачна старост дјетета, као ни прецизно вријеме смрти, за сада нису са сигурношћу утврђени. Тијело новорођенчета пронађено је сакривено унутар кофера у стану у Кипселију, преноси Прототехма.
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