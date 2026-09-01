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Отварање Канцеларије за међународну сарадњу - право Српске да говори својим гласом

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01.09.2026 09:54

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6
Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Оснивање Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске није обичан административни чин, већ неопходан одговор на политички неодрживо стање, поручила је в.д. директора ове новоосноване институције Ана Тришић Бабић.

"Постоје тренуци у политичком животу када оснивање институције није административни чин, него одговор на стање које је постало политички неодрживо. Оснивање Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске припада управо таквим одлукама", навела је Тришић Бабић.

У колумни под називом "Право Републике Српске да говори својим гласом", детаљно је образложено зашто је Републици Српској у актуелном политичком тренутку потребно знатно снажније, организованије и институционализованије међународно присуство.

Како је објављено на профилу дипломатија.рс, колумна се детаљно бави уставним положајем и међународним представљањем Српске, изградњом директних економских и политичких веза са страним партнерима, као и унапређењем сарадње у области културе и повезивањем са српском дијаспором.

Новооснована Канцеларија за међународну сарадњу треба да послужи као централна тачка кроз коју ће се координисати сви спољнополитички и привредни интереси Бањалуке, омогућавајући да се глас Републике Српске чује директно, аутентично и без посредника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Канцеларија за међународну сарадњу

Коментари (6)

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