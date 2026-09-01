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"МИО МОНДО" едукативни центар врши упис нових чланова

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01.09.2026 09:44

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Мио Мондо
Фото: Уступљена фотографија

"МИО МОНДО" едукативни центар Бања Лука врши упис нових чланова и наставља са занимљивим концептом рада заснованим на учењу кроз игру, искуство, дружење и практичне активности.

Кроз седам различитих секција дјеца развијају комуникацију, креативност, моторику, логичко размишљање и самопоуздање, а програм обухвата едукативне и креативне радионице, спортске полигоне, квизове знања, здраво кухање и нову Хип-хоп плесну секцију.

Мио Мондо
Мио Мондо
Уступљена фотографија

Посебан дио програма је пројекат „Мој корак према будућности", кроз који дјеца упознају успјешне људе из различитих области, њихова занимања и животна искуства.

У раду учествују стручни сарадници са вишегодишњим искуством у раду са дјецом, међу којима су педагози, психолози, логопед, нутрициониста, кореограф, волонтери и сарадници са факултета, док програм додатно обогаћују бесплатни излети, погодности код партнера за чланове и различите заједничке посјете и друге занимљиве

активности.

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Активности се одржавају у ЈУ ОШ „Свети Сава" Лауш, а број мјеста је ограничен.

МИО МОНДО – Заједно до циља!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мио Мондо

Бањалука

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