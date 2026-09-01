"МИО МОНДО" едукативни центар врши упис нових чланова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
"МИО МОНДО" едукативни центар Бања Лука врши упис нових чланова и наставља са занимљивим концептом рада заснованим на учењу кроз игру, искуство, дружење и практичне активности.
Кроз седам различитих секција дјеца развијају комуникацију, креативност, моторику, логичко размишљање и самопоуздање, а програм обухвата едукативне и креативне радионице, спортске полигоне, квизове знања, здраво кухање и нову Хип-хоп плесну секцију.
Посебан дио програма је пројекат „Мој корак према будућности", кроз који дјеца упознају успјешне људе из различитих области, њихова занимања и животна искуства.
У раду учествују стручни сарадници са вишегодишњим искуством у раду са дјецом, међу којима су педагози, психолози, логопед, нутрициониста, кореограф, волонтери и сарадници са факултета, док програм додатно обогаћују бесплатни излети, погодности код партнера за чланове и различите заједничке посјете и друге занимљиве
активности.
Регион
Бензин од данас јефтинији у Црној Гори, цијена дизела непромијењена
Активности се одржавају у ЈУ ОШ „Свети Сава" Лауш, а број мјеста је ограничен.
МИО МОНДО – Заједно до циља!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
31
11
26
11
18
11
18
11
13
Тренутно на програму