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Данас је почела школа: МУП наставља акцију за заштиту ђака

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01.09.2026 08:28

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МУП Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Поводом данашњег почетка нове школске године, Полицијска управа Бањалука у сарадњи са партнерима из Владе Републике Српске спроводи традиционалну акцију "Заштитимо дјецу у саобраћају".

Кампања је започела 17. августа и трајаће до 30. септембра кроз три фазе, са циљем да се свим ученицима обезбиједи потпуно сигуран пут од куће до школе.

Инспектор за безбједност саобраћаја у Сектору полиције ПУ Бањалука Тихомир Тадић, детаљно је за АТВ објаснио планиране активности и превентивне мјере које се спроводе на терену:

"Као што сте рекли, Министарство унутрашњих послова са партнерима из Владе и осталим субјектима традиционално спроводи ову акцију. На почетку је полиција обишла све објекте и прегледала саобраћајну сигнализацију како бисмо утицали на све што је могуће да ђаци већ од првог дана крену безбједно у школу. Поред превентивних активности, у сарадњи са руководством школа организоваћемо стручна предавања за најмлађе, односно за прве и друге разреде. Кроз предавања и практичне примјере показаћемо им како се улица прелази на безбједан начин и како да се понашају у саобраћају. Поред тога, полиција ће свакодневно бити појачано присутна код школа у вријеме доласка и одласка дјеце у обје смјене. Наравно, обратићемо пажњу и на репресивни дио гдје ћемо санкционисати све несавјесне возаче у близини школских објеката."

Говорећи о резултатима који се постижу дугогодишњим континуираним радом и присуством патрола на терену, Тадић је истакао да су ефекти ове акције изузетно видљиви и позитивни:

"Рећи ћу вам само један податак који то потврђује у протеклој школској години нисмо имали ниједну саобраћајну незгоду у близини школа на подручју Полицијске управе Бањалука."

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Тагови :

Агенција за безбједност саобраћаја

Дјеца

саобраћај

ПУ Бањалука

Школска година

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