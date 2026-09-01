Познат датум исплате пензија за више од 470.000 корисника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У ФБиХ у петак, 4. септембра, биће исплаћена пензија за август, најављено је из федералног Завода за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).
Пензију за август добиће укупно 472.288 корисника, а потребна средства за исплату износе око 372,8 милиона КМ.
Из федералног Завода су подсјетили да је у јулу донесена одлука о аконтацијском усклађивању пензија по којој су пензије увећане за 3,5 одсто, док је одлуком Управног одбора у августу утврђен коначан износ другог овогодишњег усклађивања у износу од 3,8 одсто.
Савјети
Колико пута дневно смијемо упалити веш машину?
"Како се усклађивање примјењује од 1. јула, корисницима ће разлика пензије у односу на исплаћени износ за јул бити дозначена уз увећану пензију за август", напоменули су из Завода.
За кориснике који су право остварили до 1. јануара најнижа пензија износи 692 КМ, загарантована 826 КМ, а највећа 3.461 КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
31
11
26
11
18
11
18
11
13
Тренутно на програму