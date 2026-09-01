Почиње нова школска година за више од 113.000 ђака

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас почиње нова школска година за 80.370 основаца и за 33.886 средњошколаца.
Због радова и специфичних услова, почетак наставе биће одгођен у три основне и једној средњој школи.
Из Министарства просвјете и културе су напоменули да су ово прелиминарни подаци, те да ће тачан број ученика у основним и средњим школама бити познат након анализе података које су школе дужне да доставе кроз годишње програме рада до 30. септембра.
У основне школе уписано је 8.737 првачића, а у прве разреде средњих школа 8.735 ученика.
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За све ученике основних школа обезбијеђени су бесплатни уџбеници за шта је обезбијеђено готово 16 милиона КМ, и то 12 милиона од Владе, а преостали дио од локалних заједница.
Премијер Републике Српске Саво Минић најавио је јуче да ће Влада донијети одлуку о једнократној помоћи породицама у Српској, а подразумијева по 100 КМ за основце и по 150 КМ за средњошколце и студенте.
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