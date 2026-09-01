Славимо Светог Андреја Стратилата: Ово морате урадити за здравље

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници обиљежавају празник Светог Андреја Стратилата, великог хришћанског светитеља и римског војводе.
Према народним вјеровањима, молитва овом светитељу и један посебан обичај могу заштитити вашу породицу од свих болести.
Свети Андреј Стратилат био је официр-трибун у римској војсци током владавине цара Максимијана. Поријеклом из Сирије, службовао је на источним границама царства. Када су Персијанци угрозили војне позиције Рима, Андреју је поверена команда над војском, након чега је проглашен за војводу стратилата.
Иако је у то вријеме био само тајни хришћанин и још увијек некрштен, Андреј се потпуно поуздао у Бога. Пред пресудну битку, одабрао је само најбоље војнике и рекао им да ће се непријатељи распршити попут прашине уколико сви призову у помоћ јединог истинитог Бога, Христа Господа. Надахнути његовом вјером, војници су урадили тако и извојевали величанствену побједу.
Након тријумфалног повратка у Антиохију, завидници су га оптужили због хришћанске вјере. Намесник га је позвао на суд, гдје је Андреј отворено исповиједио своју оданост Христу. Упоредно са тим, наређено је његово жестоко мучење — стављен је на ужарени гвоздени кревет, али огањ је Божјом вољом изгубио силу и није му нашкодио.
Због великог угледа који је Андреј уживао у народу и војсци, цар је наредио да га пусте на слободу и да потајно пронађу други разлог за његово убиство. Сазнавши за ову намјеру кроз Божје откровење, Андреј је повео својих 2.523 вјерних војника у Тарс Киликијски, гдје их је све крстио епископ Петар.
Гоњени од царских власти, Андреј и његови саборци повукли су се на јерменску планину Таврос. Док су се налазили на молитви, стигла их је римска војска и све их посјекла. Нико од њих није пружао отпор, јер су сви жељели мученичку смрт за Христа.
На мјесту гдје се пролила крв ових мученика, избио је извор љековите воде која је исцјељивала од свих болести. Епископ Петар је касније са својим људима чесно сахранио њихова тијела на том светом мјесту.
Предање каже да је на данашњи дан изузетно благотворно отићи у цркву и помолити се Светом Андреју Стратилату за здравље дјеце и свих чланова породице.
Вјерује се да ће искрена молитва чистог срца бити услишена, чиме ћете заштитити своје најмилије од свих болести и недаћа током читаве године, преноси Информер.
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