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Допремљена вода за стоку у требињским селима - помоћ манастира Острог и општине Никшић

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31.08.2026 21:30

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Допремљена вода за стоку у требињским селима - помоћ манастира Острог и општине Никшић
Фото: SRNA

Манастир Острог и општина Никшић помогли су у допремању воде за домаћинства требињских села, посебно она која имају стоку, јер се расположиве ауто-цистерне из Требиња данима користе у гашењу пожара.

Из Градске управе Требиња истичу да се на другој страни града води једнако важна борба – обезбиједити воду за сеоска домаћинства, посебно за она која имају стоку.

Велика суша, висока температура и пожари који већ данима не престају додатно су отежали живот мјештанима требињских села. Због ангажовања цистерни на гашењу пожара, претходних дана било је готово немогуће организовати редовну допрему воде домаћинствима којима је она неопходна за напајање стоке, саопштено је из Градске управе.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић замолио је предсједника Општине Никшић Марка Ковачевића да помогне у рјешавању овог проблема, преноси Срна.

По благослову Манастира Острог, у Требиње је упућена ауто-цистерна носивости 12 кубних метара, која је за само три дана одвезла 19 тура, односно 228 кубних метара воде.

Вода је стигла до домаћинстава на широком подручју – од Рапти у Бобнима, преко Баонина, Кучића, Крњића и Подстрашевице, до Загоре, Граба, Планих Дола, Мркоњића, Браног Дола и других села.

- У тренутку када су све наше расположиве цистерне на пожариштима, помоћ је била неопходна како би се обезбиједила вода за сеоска домаћинства. Велика суша, а потом и пожари који трају данима, довели су нас у ситуацију да је било веома тешко организовати допрему воде. Зато смо захвални Манастиру Острог и предсједнику Општине Никшић Марку Ковачевићу што су нам изашли у сусрет - истиче начелник Одјељења за општу управу Града Требиња Божо Морић.

Он каже да је ова помоћ била од огромног значаја и да је њоме сачувана стока у више села.

У данима када се у Требињу води велика борба са ватреном стихијом, помоћ из Никшића показала је да се солидарност не мјери само капљицама воде, већ и спремношћу да се помогне људима када је најтеже.

Град Требиње упућује велику захвалност Манастиру Острог и предсједнику Општине Никшић Марку Ковачевићу на помоћи која је, у правом тренутку, стигла до оних којима је била најпотребнија.

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Тагови :

Требиње

стока

Вода

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