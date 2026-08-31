Породица моли за помоћ: Нестао младић из БиХ, нема га шест дана

Аутор:АТВ редакција
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Породица из Грачанице упутила је апел грађанима за помоћ након што је њихов син Ердуан Гемић нестао, а од уторка, 25. августа, навече му се губи сваки траг.
Према информацијама породице, његова посљедња позната локација била је Илиџа у Сарајеву, док је нестанак пријављен полицији.
Данас је већ шести дан како породица нема никакве информације о Ердуану, због чега моле грађане да обрате пажњу и јаве уколико су га видјели или имају било какву информацију која би могла помоћи у његовом проналаску.
Све информације могу се пријавити породици на број телефона 063/980-251.
Породица апелује на грађане да подијеле објаву, истичући да би свака информација могла бити од велике помоћи у проналаску Ердуана Гемића.
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