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Породица моли за помоћ: Нестао младић из БиХ, нема га шест дана

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 12:43

Коментари:

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Нестао Ердуан Гемић
Фото: Фејсбук

Породица из Грачанице упутила је апел грађанима за помоћ након што је њихов син Ердуан Гемић нестао, а од уторка, 25. августа, навече му се губи сваки траг.

Према информацијама породице, његова посљедња позната локација била је Илиџа у Сарајеву, док је нестанак пријављен полицији.

Данас је већ шести дан како породица нема никакве информације о Ердуану, због чега моле грађане да обрате пажњу и јаве уколико су га видјели или имају било какву информацију која би могла помоћи у његовом проналаску.

Све информације могу се пријавити породици на број телефона 063/980-251.

Породица апелује на грађане да подијеле објаву, истичући да би свака информација могла бити од велике помоћи у проналаску Ердуана Гемића.

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Подијели:

Тагови :

Нестанак

потрага

Сарајево

Грачаница

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