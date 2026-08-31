Logo

Нажалост, не пише нам се добро: Упозорење метео стручњака из БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 10:28

Коментари:

0
Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Грађани Босне и Херцеговине ни почетком септембра неће дочекати право освјежење.

Иако календарски улазимо у јесен, временске прилике и даље ће више подсјећати на касно љето, уз температуре које ће у већем дијелу земље поново прелазити 30 степени.

Ратко Младић

Република Српска

Борцима обезбијеђен превоз на сахрану генерала Младића

Климатолог Федералног хидрометеоролошког завода БиХ Бакир Крајиновић, гостујући јутрос у програму Федералне телевизије, казао је да се натпросјечно топло и изразито сушно вријеме наставља и почетком септембра.

Према прогнози коју је изнио Крајиновић, током ове седмице максималне дневне температуре у Сарајеву и унутрашњости Босне кретаће се углавном између 30 и 32 степена.

На југу, посебно на подручју Херцеговине, и даље се очекују тропске температуре, које ће достизати до 35 степени.

Ипак, у односу на екстремни топлотни талас из августа, једна промјена биће осјетна – ноћи и јутра биће знатно угоднији.

"Температуре ће се у јутарњим сатима спуштати и до 10 степени у Босни, што ће грађанима омогућити угоднији сан, упркос врелим данима који нас очекују", навео је Крајиновић.

Лидија Вукићевић

Сцена

Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

Много већи проблем од високих температура представља наставак дуготрајне суше.

"Не пише нам се добро"

Према ријечима Крајиновића, недостатак падавина траје још од јуна, а у наредном периоду нема назнака озбиљнијих и дуготрајнијих кишних система.

Краткотрајни локални пљускови могући су око 3. и 4. септембра, али они неће бити довољни да поправе стање.

Ријеч је о локалним падавинама пљусковитог карактера које, према упозорењу климатолога, неће значајније ублажити изразито неповољан водни биланс у ријекама, језерима и тлу.

Градски превоз

Бања Лука

Мијења се градски превоз у Бањалуци

"Нажалост, не пише нам се добро", казао је Крајиновић.

Због наставка екстремно сушног периода, ризик од избијања шумских пожара на отвореном простору широм Босне и Херцеговине и даље је изразито висок, односно на критичном нивоу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Киша

суша

Коментари (0)

Више из рубрике

Крава у штали

Друштво

Милан Раковић из Косјерова шири производњу уз подршку Агенције за аграрна плаћања

5 ч

0
Предузеће "Зелен гај" из Ламинаца, у власништву Ранка Сарајлића.

Друштво

"Зелен гај" улаже у нове капацитете уз подршку Агенције за аграрна плаћања

5 ч

0
У Косјерову код Лакташа, у предузећу "Дарко Комерц", седамнаестогодишњи Остоја Секимић увелико обрађује 450 хектара земље.

Друштво

Са 17 година Остоја обрађује 450 хектара земље

6 ч

1
Црвени аутомоил на ауто-путу.

Друштво

Измјена саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Минић објавио износе једнократне помоћи за студенте и ученике

14

49

Саобраћај потпуно обустављен: Возач погинуо у тешком судару с аутобусом

14

44

Додик: Минић предложио једнократне накнаде за ученике и студенте

14

41

Купио га 1991. и никада га није возио: Продаје се најуникатнији BMW на свијету

14

40

Отказан концерт Дина Мерлина у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима