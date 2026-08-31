Нажалост, не пише нам се добро: Упозорење метео стручњака из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Грађани Босне и Херцеговине ни почетком септембра неће дочекати право освјежење.
Иако календарски улазимо у јесен, временске прилике и даље ће више подсјећати на касно љето, уз температуре које ће у већем дијелу земље поново прелазити 30 степени.
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Климатолог Федералног хидрометеоролошког завода БиХ Бакир Крајиновић, гостујући јутрос у програму Федералне телевизије, казао је да се натпросјечно топло и изразито сушно вријеме наставља и почетком септембра.
Према прогнози коју је изнио Крајиновић, током ове седмице максималне дневне температуре у Сарајеву и унутрашњости Босне кретаће се углавном између 30 и 32 степена.
На југу, посебно на подручју Херцеговине, и даље се очекују тропске температуре, које ће достизати до 35 степени.
Ипак, у односу на екстремни топлотни талас из августа, једна промјена биће осјетна – ноћи и јутра биће знатно угоднији.
"Температуре ће се у јутарњим сатима спуштати и до 10 степени у Босни, што ће грађанима омогућити угоднији сан, упркос врелим данима који нас очекују", навео је Крајиновић.
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Много већи проблем од високих температура представља наставак дуготрајне суше.
Према ријечима Крајиновића, недостатак падавина траје још од јуна, а у наредном периоду нема назнака озбиљнијих и дуготрајнијих кишних система.
Краткотрајни локални пљускови могући су око 3. и 4. септембра, али они неће бити довољни да поправе стање.
Ријеч је о локалним падавинама пљусковитог карактера које, према упозорењу климатолога, неће значајније ублажити изразито неповољан водни биланс у ријекама, језерима и тлу.
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"Нажалост, не пише нам се добро", казао је Крајиновић.
Због наставка екстремно сушног периода, ризик од избијања шумских пожара на отвореном простору широм Босне и Херцеговине и даље је изразито висок, односно на критичном нивоу.
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