Бањалучанка под дејством алкохола напала суграђанку испред кафића

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је А.Д. због сумње да је након вербалне препирке испред кафића напала и ударио суграђанку.
У ПУ Бањалука наводе да је А.Д. ухапшена због сумње да је починила кривично дјело тјелесне повреде.
”Жена из Бањалуке је око 2.40 часова пријавила да је након вербалних несугласица физички нападнута од стране А.Д. испред угоститељског објекта у Бањалуци, којом приликом је задобила тјелесне погреде. Испитивањем на присуство алкохола код А.Д. је утврђено присуство од 1,25 g/kg алкохола у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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