Навијачима Звезде укинута пресуда за убиство Александра Пантића у Бијељини

Аутор:Огњен Матавуљ
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Врховни суд Републике Српске укинуо је пресуду навијачима Црвене звезде Марку Зарићу и Петру Бујиновићу којом су осуђени на пет година затвора због туче у којој је убијен навијач Партизана Александар Пантић 2018. године у Бијељини.
”Судско вијеће уважило је жалбу тужилаштва, али и жалбе бранилаца оптужених. Укинута је првостепена пресуда Окружног суда у Бијељини и поступак је враћен на поновно суђење”, рекла је секретар Врховног суда Јелена Деспотовић.
Ово је други пут да Врховни суд укида првостепену пресуду Зарићу и Бујиновићу. Првобитно су били ослобођени оптужбе за убиство, да би у поновљеном поступку суд преквалификовао кривично дјело и осудио из за учешће у тучи. Зарићу је тада изречена казна од двије и по године, а Бујиновићу двије године и десет мјесеци затвора, што је сада укинуто.
Брутално убиство догодило се 15. септембра 2018. године на паркингу испред хотела "Свети Стефан" у Дворовима код Бијељине. У оптужници се наводи да се радило о договореној тучи између навијача Црвене звезде и Партизана. Мотив за обрачун је био графит који су навијачи Црвене звезде исцртали на зиду у кругу Гимназије "Филип Вишњић", а који су навијачи Партизана прекречили.
Хроника
У тучи убијен навијач Партизана: Марко Зарић и Петар Бујиновић осуђени на пет година затвора
Договорена је туча, али су навијачи Звезде са собом понијели мотке, држалице, летве и слично.
"Када су дошли на простор испред хотела расподијелили су се по групама. Једна група је стала на видно мјесто на паркингу, док су се остали сакрили у незавршени дио хотела, тако да нису били видљиви и скривени су чекали долазак навијача Партизана. По доласку супарника, групе су кренуле једна према другој. Запаљена је и бакља и дошло је масовне туче у којој је Пантић задобио бројне повреде главе, са преломима костију лобање и разорењем мозга од којих је преминуо на путу за Клинички центар Србије", наводило се у оптужници.
Према оптужници Зарић је песницом ударио Пантића у главу, усљед чега је он пао на асфлат. Потом су га Зарић и Бујиновић заједно ударали по главни држалицом и дрвеном мотком, нанијевши му вишеструке повреде. Пантићеве повреде у оптужници су описане у 330 ријечи...
Због овог случаја Основни суд у Бијељини раније је осудио 13 навијача Црвене звезде на укупно 19 и по година затвора због учешћа у тучи. Изречене су им казне од по 18 мјесеци затвора.
Осуђено је и седам навијача Партизана на укупно 105 мјесеци затвора, односно на казне од по 15 мјесеци затвора.
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