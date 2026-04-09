У тучи убијен навијач Партизана: Марко Зарић и Петар Бујиновић осуђени на пет година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Навијачи Црвене звезде Марко Зарић и Петар Бујиновић осуђени су у Окружном суду у Бијељини на пет година затвора због учешћа у тучи у којој је убијен навијач Партизана Александар Пантић у септембру 2018. године!
Иако их је оптужница теретила за убиство, суд сматра да тужилаштво није доказало да су Зарић и Бујиновић нанијели смртоносне повреде Пантићу и обојица су осуђени за лакше кривично дјело. Сходно томе, ни након седам година нико није оглашен кривим за Пантићево убиство.
Зарићу је изречена казна од двије и по године, а Бујиновићу од двије године и десет мјесеци затвора. У казну им је урачунато и вријеме проведено у притвору.
Злочин се догодио 15. септембра 2018. године на паркингу испред хотела "Свети Стефан" у Дворовима код Бијељине. У оптужници се наводи да се радило о договореној тучи између навијача Црвене звезде и Партизана. Мотив за обрачун је био графит који су навијачи Црвене звезде исцртали на зиду у кругу Гимназије "Филип Вишњић", а који су навијачи Партизана прекречили.
Договорена је туча, али су навијачи Звезде са собом понијели мотке, држалице, летве и слично.
"Када су дошли на простор испред хотела расподијелили су се по групама. Једна група је стала на видно мјесто на паркингу, док су се остали сакрили у незавршени дио хотела, тако да нису били видљиви и скривени су чекали долазак навијача Партизана. По доласку супарника, групе су кренуле једна према другој. Запаљена је и бакља и дошло је масовне туче у којој је Пантић задобио бројне повреде главе, са преломима костију лобање и разорењем мозга од којих је преминуо на путу за Клинички центар Србије", наводи се у оптужници.
Према оптужници Зарић је песницом ударио Пантића у главу, усљед чега је он пао на асфлат. Потом су га Зарић и Бујиновић заједно ударали по главни држалицом и дрвеном мотком, нанијевши му вишеструке повреде. Пантићеве повреде у оптужници су описане у 330 ријечи...
Због овог случаја Основни суд у Бијељини раније је осудио 13 навијача Црвене звезде на укупно 19 и по година затвора због учешћа у тучи. Изречене су им казне од по 18 мјесеци затвора.
Осуђено је и седам навијача Партизана на укупно 105 мјесеци затвора, односно на казне од по 15 мјесеци затвора.
Подсјетимо, Зарић и Бујиновић су у мају 2020. године ослобођени оптужбе у недостатку доказа. Међутим, након жалбе тужилаштва пресуду је укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на ново суђење Окружном суду у Бањалуци.
