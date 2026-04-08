Превозио свиње без документације па нудио мито полицији

Аутор:

Марија Милановић
08.04.2026 10:41

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Зворничка полиција ухапсила је лице иницијала В.А због превоза већег броја свиња, а за шта није посједовао неопходну документацију. У покушају да избјегне казну, полицији је понуди мито, а због чега је ухапшен.

Лице В.А ухапшено је у понедјељак у вечерњим сатима, приликом заустављања и контроле теретног возила марке „Renault“ којим је управљао јер је покушао полицији понудити мито, тако што га је оставио у службено возило да би избјегао казну јер није посједовао прописану пратећу документацију.

Након документовања предмета, против лица В.А. Републичком јавном тужилаштву Бањалука биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу, саопштено је из ПУ Зворник.

