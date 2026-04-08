Слабији земљотрес у БиХ

Слабији земљотрес магнитуде 2,8 ступњева по Рихтеру забиљежен је у данас ујутро, 8. априла на подручју Херцеговине, с епицентром између Мостара и Љубушког.
Потрес се догодио у 8.13 сати по локалном времену, објавио је Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар је лоциран око 29 километара западно-југозападно од Мостара и 14 километара сјеверозападно од Љубушког, на дубини од пет километара.
За сада нема информација о материјалној штети или озлијеђеним особама, преноси Фена.
