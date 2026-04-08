У Српској рођено 25 беба, највише у Бањалуци

АТВ

АТВ

08.04.2026 08:08

У Српској рођено 25 беба, највише у Бањалуци

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 13 д‌јевојчица и 12 д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише, 12 беба рођено је у Бањалуци, по четири у Зворнику и Бијељини, три у Источном Сарајеву, а по једна у Приједору и Невесињу.

У Бањалуци је рођено седам д‌јевојчица и пет д‌јечака, у Зворнику двије д‌јевојчице и два д‌јечака, у Бијељини четири д‌јечака, у Источном Сарајеву двије д‌јевојчице и д‌јечак, а у Приједору и Невесињу по једна д‌јевојчица.

Порода није било у Фочи, Требињу и Градишци, док подаци за Добој јутрос нису били доступни, преноси Срна.

Република Српска

Бањалука

бебе

дјечаци

дјевојчице

породилиште

Више из рубрике

Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

Друштво

Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

11 ч

0
Нови закон доноси веће плате његоватељима у Српској и до 40 одсто

Друштво

Нови закон доноси веће плате његоватељима у Српској и до 40 одсто

11 ч

0
ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Кога очекују трзавице са партнером, а ко има шансу да заради преко некретнина?

Друштво

ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Кога очекују трзавице са партнером, а ко има шансу да заради преко некретнина?

11 ч

0
Почиње исплата пензија у Српској

Друштво

Почиње исплата пензија у Српској

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

