У Српској рођено 25 беба, највише у Бањалуци

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 13 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише, 12 беба рођено је у Бањалуци, по четири у Зворнику и Бијељини, три у Источном Сарајеву, а по једна у Приједору и Невесињу.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и пет дјечака, у Зворнику двије дјевојчице и два дјечака, у Бијељини четири дјечака, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и дјечак, а у Приједору и Невесињу по једна дјевојчица.
Порода није било у Фочи, Требињу и Градишци, док подаци за Добој јутрос нису били доступни, преноси Срна.
