Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

08.04.2026 07:59

Српска православна црква и вјерници данас празнују Сабор Светог архангела Гаврила и његово јављање кроз сву историју људског спасења.

Архангел Гаврило један је од седам великих ангела серафима који су учествовали у стварању свијета, најближих пријестолу Господа.

Сматра се вјесником тајни Божијих. Одавнина, слави се први дан послије Благовијести, чиме се одаје поштовање ономе који је послужио тајни људског спасења.

Лик анђела Гаврила са Пресветом Богородицом, која прима Благовијест, слика се на царским дверима православних олтара која се симболично отварају у току литургије јер је овај догађај отворио пут у Царство небеско.

Свети архангел Гаврило често је слављен светац. Народ га сматра заштитником људи и стоке од временских непогода. Честа је завјетна слава. На овај дан избјегава се било какав рад, осим ситнијих поправки.

Сабор Светог архангела Гаврила слави се два пута годишње - на данашњи дан и 26. јула по новом календару, као љетни Аранђеловдан.

Љетни сабор установљен је на Светој Гори у 9. вијеку поводом јављања архангела Гаврила у келији код Кореје, гд‌је је прстом на камену исписао пјесму Богородици.

