Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

У тренутку кад је живот свештеника Богдана Стјепановића (38) из Бијељине био угрожен, свештеник Дарко Перић (41) из Пилице није оклијевао!
Иако је знао да може угрозити своје здравље, дао му је дио јетре и омогућио му нови почетак!
Отац Дарко, који је већ 16 година парох у Пилици код Зворника, донирао је чак 60 одсто јетре како би спасао живот дугогодишњем пријатељу и колеги, свештенику Богдану, који се још увијек опоравља након трансплантације извршене 16. марта у болници у Истанбулу.
Богдан Стјепановић се лијечи већ двије и по године.
"Имао је четири пута корону и усљед тога је дошло до затајења јетре. Једино рјешење била је трансплантација. Богдан је у процесу опоравка на интензивној њези", рекла је у кратком разговору за Курир Богданова супруга Јована Стјепановић, која је уз њега у Турској.
Имају четири кћеркице, које мајку зову свакодневно да питају за тату, плачу, недостају им, а о њима тренутно брину баке.
У свијету у ком ретко ко мисли на друге, свештеник Дарко је без размишљања, на празник Светог Јована Крститеља, одлучио да да дио себе.
"На празник ми се јавила жеља да му спасем живот јер му је био угрожен, био сам му посљедња прилика. Иста смо крвна група, али морао сам да прођем многа тестирања како би се утврдило да ли могу да будем донор. Богдан и ја се познајемо са студија у Београду, дружимо се и одржавамо контакт већ 20 година. Иначе сам био на пракси у манастиру Драгаљевцу, гдје његов отац Лазо службује и данас", прича за "Курир" отац Дарко.
Своју одлуку је саопштио оцу Богдану, који се обрадовао, рекавши му: “Не знам шта да кажем ни како да ти се одужим".
"Желио сам да помогнем као хришћанин, брат и свештеник. У Истанбул смо стигли 5. марта заједно, са мном је у пратњи била и супруга Радмила. Послије урађених додатних анализа, трансплантација јетре је извршена 16. марта. Донирао сам 60 одсто органа. Опоравак је текао редовно, било је тешко након захвата, био сам на одјељењу седам дана, али како су дани одмицали, боље сам се осјећао. Након прве контроле добили смо дозволу да идемо кући", наводи отац Дарко.
Опоравак свештеника Богдана трајаће много дуже због саме комплексности операције.
Његова супруга Јована каже да има помака и да је боље. То ми много значи.
Постојао је ризик и за њега као донора, али како каже, свјесно је потписао сагласност да пристаје. Између осталог, обавијештен је и да постоји бојазан од смртног исхода. Велика подршка су ми били супруга и син Филип.
"Нисам ни секунд размишљао нити се премишљао, само сам желио да му спасем живот! И тамо у болници се нисмо раздвајали, дружили смо се и пружали подршку. Пархохијани су поносни на мене. Многи су изненађени, чуде се и не могу да вјерују да у времену кад нико никоме неће да да ни јединицу крви неко даје дио свога бића да би тај други наставио да живи", закључио је отац Дарко.
