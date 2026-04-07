Представништво Републике Српске у Француској први пут је организовало званичан наступ Српске на једном од најзначајнијих индустријских догађаја у Европи – сајму „Глобал Индустри Париз 2026“, гдје су представљени инвестициони потенцијали, пројекти и могућности за улагање.
Наступ путем званичног штанда омогућио је директну промоцију привреде Републике Српске и успостављање контаката са бројним међународним компанијама, институцијама и инвеститорима.
Шеф Представништва Републике Српске у Француској Бојана Кондић Панић изјавила је да је учешће на овом сајму важан корак у јачању видљивости Републике Српске и изградњи њеног позитивног имиџа у Француској.
Првог дана сајма одржани су значајни састанци са предсједницима привредних комора регија Оверњ-Рона-Алпи и Горња Савоја, током којих је разговарано о могућностима унапређења привредне сарадње и повезивања привредника.
Присуство делегације Инвестиционо-развојне банке Републике Српске /ИРБРС/, предвођене вршиоцем дужности директора Недељком Ћорићем, додатно је подигло ниво презентације, а током сајма одржан је значајан број састанака са представницима финансијских институција и привредних субјеката.
Значајни су били и разговори са представницима инвестиционе заједнице, укључујући учеснике „Tesla Tech“ форума и инвестиционог фонда „Koloventures“, Мишом Ражнатовићем, адвокатом и почасним представником Привредне коморе Србије у Француској, те Жаком Мојсиловићем из компаније „Numalis“. Том приликом исказано је велико интересовање за подршку повезивању Републике Српске са финансијским институцијама и инвестиционим фондовима, као и за развој ИТ сектора кроз доступне механизме финансирања.
Током другог дана сајма организовани су бројни сусрети делегације ИРБРС са компанијама из различитих индустријских сектора, при чему је исказано значајно интересовање за успостављање партнерстава и пословне сарадње са Републиком Српском.
У оквиру посјете одржани су и састанци са представницима банкарске групе „Caisse d’Epargne“ (Groupe BPCE), као и са потпредсједницом за развој паришке регије Александром Дибланш и предсједником Привредне коморе регије Вал д’Оаз Пјером Кишлијем, гдје је разговарано о унапређењу економске сарадње и конкретним моделима будућих заједничких активности.
Делегација је одржала састанак и са представницима француске институције „Бпифранце“ (Banque publique d'investissement), односно са Кристијаном Дибаријем, директором за Европу у Дирекцији за међународне и европске послове, гдје је разговарано о могућностима сарадње и размјени искустава у области финансирања развојних пројеката у Републици Српској.
У сједишту Привредне коморе регије Париза одржан је састанак са Агнес Гомес, шефом Сектора за међународну сарадњу, као и представницима ове институције, током којег је договорено интензивирање сарадње кроз организацију инвестиционих догађаја и повезивање привредних субјеката.
Сајам „Глобал Индустри Париз“ представља водећу платформу за повезивање произвођача, технолошких компанија, доносилаца одлука и индустријских стручњака из цијелог свијета, што учешћу Републике Српске даје додатни значај у контексту јачања њене међународне привредне позиције.
Из Представништва Републике Српске у Француској истакнуто је да ће активности на промоцији инвестиционих потенцијала и привлачењу нових улагања бити настављене и у наредном периоду.
