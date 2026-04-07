Званичан наступ Српске на једном од најзначајнијих индустријских догађаја у Европи

Аутор:

АТВ
07.04.2026 12:44

Фото: Ustupljena fotografija

Представништво Републике Српске у Француској први пут је организовало званичан наступ Српске на једном од најзначајнијих индустријских догађаја у Европи – сајму „Глобал Индустри Париз 2026“, гдје су представљени инвестициони потенцијали, пројекти и могућности за улагање.

Наступ путем званичног штанда омогућио је директну промоцију привреде Републике Српске и успостављање контаката са бројним међународним компанијама, институцијама и инвеститорима.

Шеф Представништва Републике Српске у Француској Бојана Кондић Панић изјавила је да је учешће на овом сајму важан корак у јачању видљивости Републике Српске и изградњи њеног позитивног имиџа у Француској.

Делегација Српске у Паризу
Првог дана сајма одржани су значајни састанци са предсједницима привредних комора регија Оверњ-Рона-Алпи и Горња Савоја, током којих је разговарано о могућностима унапређења привредне сарадње и повезивања привредника.

Присуство делегације Инвестиционо-развојне банке Републике Српске /ИРБРС/, предвођене вршиоцем дужности директора Недељком Ћорићем, додатно је подигло ниво презентације, а током сајма одржан је значајан број састанака са представницима финансијских институција и привредних субјеката.

Значајни су били и разговори са представницима инвестиционе заједнице, укључујући учеснике „Tesla Tech“ форума и инвестиционог фонда „Koloventures“, Мишом Ражнатовићем, адвокатом и почасним представником Привредне коморе Србије у Француској, те Жаком Мојсиловићем из компаније „Numalis“. Том приликом исказано је велико интересовање за подршку повезивању Републике Српске са финансијским институцијама и инвестиционим фондовима, као и за развој ИТ сектора кроз доступне механизме финансирања.

Делегација Српске у Паризу
Током другог дана сајма организовани су бројни сусрети делегације ИРБРС са компанијама из различитих индустријских сектора, при чему је исказано значајно интересовање за успостављање партнерстава и пословне сарадње са Републиком Српском.

У оквиру посјете одржани су и састанци са представницима банкарске групе „Caisse d’Epargne“ (Groupe BPCE), као и са потпредсједницом за развој паришке регије Александром Дибланш и предсједником Привредне коморе регије Вал д’Оаз Пјером Кишлијем, гдје је разговарано о унапређењу економске сарадње и конкретним моделима будућих заједничких активности.

Делегација је одржала састанак и са представницима француске институције „Бпифранце“ (Banque publique d'investissement), односно са Кристијаном Дибаријем, директором за Европу у Дирекцији за међународне и европске послове, гдје је разговарано о могућностима сарадње и размјени искустава у области финансирања развојних пројеката у Републици Српској.

У сједишту Привредне коморе регије Париза одржан је састанак са Агнес Гомес, шефом Сектора за међународну сарадњу, као и представницима ове институције, током којег је договорено интензивирање сарадње кроз организацију инвестиционих догађаја и повезивање привредних субјеката.

Сајам „Глобал Индустри Париз“ представља водећу платформу за повезивање произвођача, технолошких компанија, доносилаца одлука и индустријских стручњака из цијелог свијета, што учешћу Републике Српске даје додатни значај у контексту јачања њене међународне привредне позиције.

Из Представништва Републике Српске у Француској истакнуто је да ће активности на промоцији инвестиционих потенцијала и привлачењу нових улагања бити настављене и у наредном периоду.

