За дјецу Митрића прикупљено око 500.000 КМ

За троје малишана свештеника Ненада и његове супруге Недељке Митрић, који су страдали у саобраћајној несрећи код Брода, путем платформе "Gofundme" прикупљено је око 500.000 КМ.
Прикупљено је 303.000 долара, а то је око 500.000 КМ, подаци су на платформи "Gofundme".
До сада је хуманост показало скоро 4.000 људи који су донирали новац.
У опису овог хуманитарног апела назначено је да су се и дјеца Митрића налазила у аутомобилу у тренутку несреће, те да су након тога пребачена у болницу.
- Сва прикупљена средства биће усмјерена директно за помоћ њиховој дјеци за лијечење, опоравак, свакодневне потребе, школовање и њихову будућност. Ово је прилика да се сви заједно окупимо и помогнемо њима, као што су њихови родитељи помагали другима - стоји у објави.
Спремност да помогну показали су и многи парохијани и грађани у БиХ, али и региону који су на различите начине помогли малишанима Митрић.
Претходних дана медији су објавили и вијест да ће сваком од троје дјеце бити поклоњен и стан.
Тако су станове дјеци обећали Миланко Балешевић Биx из Дервенте, Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, Милорад Додик, предсједник СНСД-а, и Недељко Елек, предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра Јахорина.
Ненад и Недељка погинули су 2. априла у тешкој саобраћајној несрећи која се десила на магистралном путу Дервента - Брод у мјесту Ново Село.
(РТРС)
