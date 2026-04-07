Logo
Large banner

За дјецу Митрића прикупљено око 500.000 КМ

Аутор:

АТВ
07.04.2026 09:15

Коментари:

0
Приказ са странице "Гофаундми" хуманитарне акције за дјецу страдале породице Митрић на којој је прикупљено 306.000 долара
Фото: Printscreen/GoFoundMe

За троје малишана свештеника Ненада и његове супруге Недељке Митрић, који су страдали у саобраћајној несрећи код Брода, путем платформе "Gofundme" прикупљено је око 500.000 КМ.

Прикупљено је 303.000 долара, а то је око 500.000 КМ, подаци су на платформи "Gofundme".

До сада је хуманост показало скоро 4.000 људи који су донирали новац.

У опису овог хуманитарног апела назначено је да су се и дјеца Митрића налазила у аутомобилу у тренутку несреће, те да су након тога пребачена у болницу.

- Сва прикупљена средства биће усмјерена директно за помоћ њиховој дјеци за лијечење, опоравак, свакодневне потребе, школовање и њихову будућност. Ово је прилика да се сви заједно окупимо и помогнемо њима, као што су њихови родитељи помагали другима - стоји у објави.

Спремност да помогну показали су и многи парохијани и грађани у БиХ, али и региону који су на различите начине помогли малишанима Митрић.

Претходних дана медији су објавили и вијест да ће сваком од троје дјеце бити поклоњен и стан.

Тако су станове дјеци обећали Миланко Балешевић Биx из Дервенте, Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, Милорад Додик, предсједник СНСД-а, и Недељко Елек, предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра Јахорина.

Ненад и Недељка погинули су 2. априла у тешкој саобраћајној несрећи која се десила на магистралном путу Дервента - Брод у мјесту Ново Село.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Недељка Митрић

Ненад Митрић

Хуманитарна акција

прикупљена средства

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Сахрањени свештеник и попадија: Дан жалости у Дервенти и Броду

2 д

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Дан жалости у Броду и Дервенти

2 д

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Привредник из Дервенте: Нисам очекивао толики одзив за акцију „Три дјетета - три стана”

3 д

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Привредник из Дервенте, Додик и Елек обезбиједили станове за троје дјеце настрадалог свештеника

3 д

13

Више из рубрике

Беба

Друштво

У Српској рођено 15 беба

18 ч

0
Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

Друштво

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

20 ч

0
Гужва на ГП Градишка на излазу из БиХ.

Друштво

Дуге колоне аутомобила на границама, ево колико се чека

1 д

0
Тактичко-показним збором на Тргу Крајине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске обиљежило je наставак Дана полиције.

Друштво

МУП обиљежио наставак Дана полиције тактичко-показним збором на Тргу Крајине

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner