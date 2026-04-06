МУП обиљежио наставак Дана полиције тактичко-показним збором на Тргу Крајине

Аутор:АТВ
Коментари:0
Возила МУП-а Српске "Деспот" и "Вихор", наоружање, опрема, све то је изложено на Тргу Крајине. Тактичко-показним збором на Тргу Крајине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске обиљежило je наставак Дана полиције.
Посебну пажњу привукле су вјежбе у којима су учествовали припадници жандармеријских јединица из Бијељине, Фоче и Зворника заједно са псима трагачима. Важно је истиче министар, вршити осавремењивање полиције континуирано и стално, јер од тога зависи комплетан просперитет заједнице српског народа.
"Било нам је важно да грађани Републике Српске виде обученост и оспособљеност припадника МУП-а нарочито жандармерије која је у овом тренутку била носилац ове вјежбе заједно са другим полицијским управама. Захваљујући МУП-у у наредном периоду грађани могу бити сигурни да це стање безбједности бити задовољавајуће, питање јавног реда и мира стабилно и да ће МУП урадити све да то тако и остане", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
У фокусу програма била је вјежба жандармерије, која је уз подршку других организационих јединица показала оперативну спремност на терену.
Поводом Дана полиције Републике Српске, који је обиљежен 4. априла, на Тргу Крајине у току је показна вјежба коју реализују припадници жандармерије Министарства унутрашњих послова. Иза мене управо припадници полиције демонстрирају спремност, брзину реакције и координацију у реалним ситуацијама. Грађани имају прилику да изблиза виде како изгледа рад различитих јединица, али и опрему и возила која свакодневно користе. Велики број Бањалучана прати овај догађај и има прилику да види оно што полиција ради свакодневно.
Показна вјежба на Тргу Крајине изазвала је велико интересовање и одушевљење окупљених Бањалучана
Обиљежавање Дана полиције испраћено је и дефилеом Полицијског оркестра који су шетали Бањалучким улицама. Наступ оркестра пратила је и српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, и уз дружење са најмлађим пружила још једном подршку припадницима МУП-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч1
Друштво
16 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
07
52
07
38
07
33
07
25
07
15
Тренутно на програму