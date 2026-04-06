"Крофне из блока" у сусрет Васкрсу: Бањалука прикупила скоро 23.000 КМ за вишечлане породице!

Хуманитарна организација "Срби за Србе" јуче је на 15 локација широм Бањалуке организовала акцију "Крофне из блока" и прикупила више од 22.898 КМ за помоћ вишечланим породицама.
У сусрет Васкрсу, празнику наде, обнове и Христовог васкрснућа, Бањалучани су поново положили тест хуманости, као ина прошлим крофнама које су дијелили за божићне празнике. Овај пут, у празничној атмосфери Цвијети, порте храмова и манастира широм Бања Луке биле су испуњене вјерујућим народом, породицама, волонтерима и мирисом припремљених крофни.
Акција је одржана у храмовима и манастирима у Врбањи, Ребровцу, Старчевици, Манастиру Крупа на Врбасу, Манастиру Гомионица, Лаушу, Трну, Петрићевцу, Шарговцу, Дракулићу, Дервишима, Храму Светог великомученика кнеза Лазара - Лазарица, Храму Св. Тројице, Храму Христа Спаситеља и Богојављенској цркви, пише Провјерено.
Из организације "Срби за Србе" истичу да овакве акције не би биле могуће без помоћи великог броја волонтера и подршке бањалучког намјесништва и свештенства које је и овога пута отворило врата храмова и дало благослов да се организује догађај.
Посебну захвалност дугују и неуморним члановима КУД-а „Пелагић“ и КУД-а „Чајавец“ чији су волонтери ускочили у помоћ, као и компанији "Житопека" чије су крофне и овога пута биле дио акције.
Широм града на Врбасу, од Врбање до Дервиша, Бањалучани су ујединили срца и у сусрет Васкрсу сакупили новац за помоћ вишечланим породицама.
