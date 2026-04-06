Наставља се лијепо вријеме? Ево шта каже прогноза

06.04.2026 15:55

Наставља се лијепо вријеме? Ево шта каже прогноза
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано и топло вријеме, на истоку уз малу до умјерену облачност, а увече се очекује наоблачење и јачање сјеверног вјетра.

У већини пред‌јела током дана биће суво, а слаба киша падаће понегд‌је на истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од два до девет, на југу до 12, а максимална од 18 до 24, у вишим пред‌јелима од 12 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб до умјерен сјеверозападни и западни, увече и наредне ноћи јак сјеверни и сјевероисточни.

У Република Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме уз малу облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак 16 степени, Чемерно 17, Калиновик, Кнежево и Соколац 18, Билећа и Мраковица 19, Гацко 20, Дринић и Сарајево 21, Вишеград, Зворник, Мркоњић Град, Сребреница и Требиње 22, Нови Град, Рибник и Србац 23, Бањалука, Бијељина и Приједор 24, Добој и Мостар 25 степени Целзијусових.

