У поноћ погледајте у небо и зажелите жељу: Сутра се обиљежава Треће обретење главе Светог Јована

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају дан када је глава Светог Јована Крститеља пронађена, а затим поново закопана у земљу.
Овај празник познат је као Треће обретење главе Светог Јована Крститеља и представља један од многих празника посвећених овом великом светитељу. Будући да је Свети Јован један од најпоштованијих светаца, његови дани се прослављају више пута током године. Тако се у Српској православној цркви празнује 20. јануара, 7. јула на дан његовог рођења, и 29. августа као Усјековање.
Хроника
Санитетско возило прегазило жену: Трагедија у Чачку
Треће обретење главе Светог Јована Крститеља обиљежава се 25. маја по јулијанском, односно 7. јуна по грегоријанском календару. Свети Јован Крститељ познат је као велики проповиједник који је најавио долазак Исуса Христа и страдао мученичком смрћу за своју вјеру.
У периоду иконоборства, глава Светог Јована налазила се у мјесту Комене. Након престанка иконоборства за вријеме владавине цара Михаила и патријарха Игњатија, глава је пренијета у Цариград гдје је положена у придворној царској цркви 850. године.
За овај празник везана су бројна вјеровања у нашем народу. Вјерује се да се на тај дан небо отвара и да душе умрлих лако одлазе у рај. Такође, постоји слично вјеровање као на Богојављење – да се небо у поноћ отвара и да је то прилика да се пожеле три жеље које ће се сигурно испунити.
Народно вјеровање савјетује да се на овај дан избјегавају тежи послови, нарочито они који укључују рад са оштрим предметима попут ножева. Овај дан се сматра погодним за брање љековитих биљака као што су кантарион, метвица, линцура и коњски чибур. Постоји и раширено вјеровање да Сунце на овај дан креће назад са сјевера према југу, три пута стане и заигра, пише Жена Блиц.
Савјети
Стручњаци упозорили на велику опасност: Зашто није добро пливати у мору током невремена?
У народној пјесми која говори о нечему немогућем, дјевојка на коју је бачена клетва да се не уда треба овог дана да се помоли у цркви или манастиру посвећеном Светом Јовану, упали свијећу и остави скроман прилог. Вјерује се да ће на тај начин клетва бити отклоњена.
Овај празник је прилика да се сјетимо важности вјере и обичаја који нас повезују са нашим прецима и духовном баштином. Нека овај дан донесе мир и испуњење жеља свим вјерницима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
2 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
21
30
21
20
21
03
20
54
20
45
Тренутно на програму