Logo
Large banner

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Држао кћерку (3) на прозору и пријетио да ће је бацити, полиција морала пуцати

Аутор:

АТВ
06.06.2026 19:11

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Језиве сцене снимљене су у турској престоници Анкари! Отац М.Д. је, након свађе са супругом, зграбио своју трогодишњу ћерку коју је држао као таоца под пријетњом ножем на прозору стана и пријетио да ће је бацити! Припадници специјалне јединице полиције неутралисали су осумњиченог пуцајући у њега.

У округу Етимесгут у Анкари дошло је до талачке кризе, јавља Хаберлер. Инцидент се догодио у једној стамбеној згради у насељу Пијаде.

Коридор живота, споменик

Република Српска

Слобода плаћена највећом жртвом: Обиљежене 34 године од пробоја "Коридора живота"

Мушкарац идентификован као М.Д. након свађе са супругом узео је своју трогодишњу ћерку за таоца под пријетњом ножем. Након пријаве грађана који су видјели да осумњичени држи дјевојчицу за одјећу и спушта је кроз прозор, на лице мјеста упућене су полицијске, ватрогасне и медицинске екипе.

Полицијски специјалци били принуђени да пуцају

Екипе које су обезбјеђивале подручје покушавале су да убиједе М.Д. да се преда, али у томе нису успјеле. Због тога су интервенисали припадници специјалне полиције, који су пуцали у М.Д. и неутралисали га.

У саопштењу Полицијске управе Анкаре поводом инцидента наводи се:

"Пошто се лице, упркос покушајима да буде убијеђено да се преда, није предало и наставило је са поступцима који су угрожавали живот дјетета, извршена је интервенција. Као резултат спроведене интервенције, дијете је спасено, док је лице неутралисано са повредама. Током интервенције повређен је и наш службени полицијски пас, чије лијечење је у току. Судски поступак у вези са овим догађајем наставља се са дужном пажњом", саопштила је полиција.

Hitna pomoć

Свијет

Три особе погинуле приликом експлозије гаса у згради: Трагедија у Италији

На друштвеним мрежама појавили су се снимци овог стравичног догађаја.

УПОЗОРЕЊЕ! СНИМЦИ СУ ВЕОМА УЗНЕМИРУЈУЋИ! ГЛЕДАЊЕ СЕ НЕ ПРЕПОРУЋУЈЕ ОСЈЕТЉИВИМ ОСОБАМА!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Турска

Анкара

таоци

талачка криза

Дијете

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дејан Петровић у емисији.

Сцена

Нападнута кћерка Дејана Петровића: Јована (18) завршила у болници

3 ч

0
Пожар у згради у сарајевском насељу Долац Малта.

Хроника

До пожара на згради дошло усљед радова: Ватра брзо угашена

4 ч

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Република Српска

РиТе Гацко: Повријеђени радник хеликоптером превезен на у УКЦ

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тешка несрећа у Хрватској, двоје мртвих

4 ч

0

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Свијет

Три особе погинуле приликом експлозије гаса у згради: Трагедија у Италији

3 ч

0
Ајкула

Свијет

Морски пас усмртио рониоца током подводног риболова у Аустралији

5 ч

0
Ружа

Свијет

Отишла је велика дама Француске: Преминула супруга бившег предсједника

5 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Ебола се незаустављиво шири: Број заражених у Африци експлодирао

5 ч

0

  • Најновије

21

44

На паркингу у Аустрији претучен мушкарац из БиХ: Задобио тешке повреде

21

30

МОЛ добио одобрење од ОФАЦ-а за наставак преговора о куповини НИС-а до 16. јуна

21

20

Милош Теодосић и Јелисавета Орашанин ставили тачку на брак након 9 година: Да ли је ово разлог?

21

03

Мета званично покренула претплату за Инстаграм

20

54

Огласили се љекари: Познато стање жене коју је ударио санитет у Чачку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner