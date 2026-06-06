УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Држао кћерку (3) на прозору и пријетио да ће је бацити, полиција морала пуцати

Аутор:АТВ
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Језиве сцене снимљене су у турској престоници Анкари! Отац М.Д. је, након свађе са супругом, зграбио своју трогодишњу ћерку коју је држао као таоца под пријетњом ножем на прозору стана и пријетио да ће је бацити! Припадници специјалне јединице полиције неутралисали су осумњиченог пуцајући у њега.
У округу Етимесгут у Анкари дошло је до талачке кризе, јавља Хаберлер. Инцидент се догодио у једној стамбеној згради у насељу Пијаде.
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Мушкарац идентификован као М.Д. након свађе са супругом узео је своју трогодишњу ћерку за таоца под пријетњом ножем. Након пријаве грађана који су видјели да осумњичени држи дјевојчицу за одјећу и спушта је кроз прозор, на лице мјеста упућене су полицијске, ватрогасне и медицинске екипе.
Екипе које су обезбјеђивале подручје покушавале су да убиједе М.Д. да се преда, али у томе нису успјеле. Због тога су интервенисали припадници специјалне полиције, који су пуцали у М.Д. и неутралисали га.
У саопштењу Полицијске управе Анкаре поводом инцидента наводи се:
"Пошто се лице, упркос покушајима да буде убијеђено да се преда, није предало и наставило је са поступцима који су угрожавали живот дјетета, извршена је интервенција. Као резултат спроведене интервенције, дијете је спасено, док је лице неутралисано са повредама. Током интервенције повређен је и наш службени полицијски пас, чије лијечење је у току. Судски поступак у вези са овим догађајем наставља се са дужном пажњом", саопштила је полиција.
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На друштвеним мрежама појавили су се снимци овог стравичног догађаја.
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