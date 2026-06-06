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Ебола се незаустављиво шири: Број заражених у Африци експлодирао

Аутор:

АТВ
06.06.2026 16:00

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Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Готово 500 случајева инфекције вирусом еболе до сада је потврђено у Централној Африци, а забринутост због потенцијалних размјера епидемије хеморагичне грознице и даље расте, саопштила је данас Свјетска здравствена организација (СЗО).

У дневном извештају, ова организација је евидентирала 452 случаја, укључујући 82 смртна случаја у Демократској Републици Конго, гдје је епидемија проглашена прије три седмице, преноси "Фигаро".

У сусједној Уганди потврђено је 19 случајева, а двије особе су преминуле.

Укупан број од 471 особе инфициране вирусом еболе, као и 84 преминулих, представља повећање од 100 нових случајева у поређењу са претходним даном.

СЗО и афрички Центар за контролу и превенцију болести покренули су јуче план вриједан 518 милиона долара за борбу против епидемије током наредних шест мјесеци, са фокусом на јачање надзора, лабораторијског тестирања и превенције инфекција, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Африка

ебола

Ебола вирус

заражени

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