Ебола се незаустављиво шири: Број заражених у Африци експлодирао

Аутор:АТВ
Коментари:0
Готово 500 случајева инфекције вирусом еболе до сада је потврђено у Централној Африци, а забринутост због потенцијалних размјера епидемије хеморагичне грознице и даље расте, саопштила је данас Свјетска здравствена организација (СЗО).
У дневном извештају, ова организација је евидентирала 452 случаја, укључујући 82 смртна случаја у Демократској Републици Конго, гдје је епидемија проглашена прије три седмице, преноси "Фигаро".
У сусједној Уганди потврђено је 19 случајева, а двије особе су преминуле.
Укупан број од 471 особе инфициране вирусом еболе, као и 84 преминулих, представља повећање од 100 нових случајева у поређењу са претходним даном.
СЗО и афрички Центар за контролу и превенцију болести покренули су јуче план вриједан 518 милиона долара за борбу против епидемије током наредних шест мјесеци, са фокусом на јачање надзора, лабораторијског тестирања и превенције инфекција, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
17
25
17
21
17
18
17
08
16
53
Тренутно на програму