Кувари открили трик: Како препознати право маслиново уље?

Аутор:АТВ
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Маслиново уље сматра се једном од најздравијих намирница у кухињи, али многи потрошачи се често питају како да буду сигурни да су купили квалитетан производ. На тржишту постоји велики број различитих уља, па није увијек лако процијенити да ли је оно што се налази у боци заиста врхунског квалитета.
Због тога је посљедњих година велику популарност стекао једноставан "тест из фрижидера" за који многи тврде да може да открије право маслиново уље.
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Према ријечима једног искусног кувара, довољно је да боцу маслиновог уља оставите неколико сати у фрижидеру и пратите промјене.
"Када се право маслиново уље изложи ниским температурама, оно почиње да се згушњава и постаје мутно. Понекад се могу појавити и ситни кристали или талог, што је посљедица природних масних киселина које реагују на хладноћу", објаснио је.
Управо зато многи сматрају да је овај једноставан експеримент добар показатељ да ли је уље природно или садржи примјесе других биљних уља.
Ипак, стручњаци наглашавају да овај тест није потпуно поуздан и да се на основу њега не може са сигурношћу утврдити квалитет или поријекло уља.
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На понашање маслиновог уља у фрижидеру утичу бројни фактори, укључујући сорту маслина од којих је произведено, начин прераде, као и температуру складиштења.
Због тога уље које се не згусне довољно не мора аутоматски да буде лошег квалитета, баш као што ни замућење није апсолутна гаранција врхунског производа.
Познаваоци маслиновог уља истичу да је један од најбољих показатеља управо његов мирис.
Квалитетно екстра дјевичанско маслиново уље требало би да има свјежу арому која подсјећа на зелену траву, свјеже покошено биље, артичоке или зелене маслине.
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С друге стране, ако уље готово да нема мирис или подсјећа на ужеглост, то може бити знак да није свјеже или да квалитет није на очекиваном нивоу.
Многи потрошачи избјегавају уља која остављају благу горчину или пецкање у грлу, сматрајући да је то мана производа. Међутим, стручњаци тврде управо супротно.
Добра маслинова уља често имају изражену горчину и благу пикантност, а те карактеристике повезане су са присуством природних антиоксиданаса и полифенола, једињења која се сматрају веома корисним за здравље.
Управо због тога лагано пецкање у грлу може бити један од показатеља да је уље свјеже и богато вриједним састојцима.
Стручњаци савјетују да се приликом куповине пажљиво прочита декларација и провјери поријекло производа.
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Посебно је важно обратити пажњу на:
Транспарентни произвођачи углавном јасно наводе одакле потичу маслине и како је уље произведено, што купцима може бити додатна потврда квалитета.
(ЖенаБлиц)
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