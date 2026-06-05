Додајте овај зачин у воду за чишћење подова: Паркет се цакли, а кућа мирише данима

Аутор:АТВ
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Брисање подова уз ову једноставну цаку мијења цијели стан: паркет се цакли, мирис остаје данима. Пробајте већ ове недјеље!
Једна кашика цимета у канти воде и цијели стан мирише прелијепо. Брисање подова овим триком кружи интернетом годинама, а разлог је баналан: хемија из продавнице кошта све више, а послије ње увијек остане онај љепљиви слој који за два дана опет скупља прашину.
Стил
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Све нас нервира исти сценарио. Оперете под ујутру, до увече већ видите трагове ципела, а мирис вјештачке лаванде нестане за сат времена. Ту већина нас посегне за јачим средством, па онда за још јачим. Погрешан пут.
Цимет има природна антибактеријска својства и, за разлику од сирћета, не оставља онај кисео задах који сатима виси по ходнику. Сирће ради посао, али у малом стану од 45 квадрата мирис умије да буде несносан. Сода бикарбона је одлична за фуге, на ламинату прави мутне трагове.
Цимет рјешава обје ствари одједном. Дезинфикује колико треба за свакодневну употребу и оставља топао, слаткаст мирис који се задржава и до три дана. Без љепљивог филма. Без пецкања у носу.
Рецепт је толико једноставан да дјелује сумњиво. У канту млаке воде (око пет литара) убаците једну равну кашику мљевеног цимета. Промијешате, сачекате два минута да се дјелимично раствори, и перете под као и сваки други пут. Крпу циједите јаче него иначе, паркет не воли бару.
Занимљивости
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Мали талог на дну канте је нормалан. Не узимајте га крпом, оставите га, проспите на крају. Ако имате ламинат, исти поступак. Ако имате керамику у купатилу, слободно удвостручите количину.
Домаћице које су пробале прах често након мјесец дана пређу на етерично уље цимета. Разлог је чист: 20 капи уља у истој канти воде даје мирис који траје данима, чак и када отворите прозоре због провјетравања.
Уље се не таложи као прах, не оставља мрље на свијетлом паркету, и појачава антибактеријски ефекат. Комбинација са прашком није потребна. Бирајте једно.
(Крстарица)
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