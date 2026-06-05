Познати пјевач завршио три факултета: ''Говорили су да сам будала''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевач Горан Жижак (56), јавности је познат као ДЈ Крмак и због свог ексцентричног изгледа често је изазивао реакције.
Он је сада говорио и о понижењима које је трпио од колега.
Друштво
Зашто сутра треба изнијети смеће из куће 3 пута: Славимо Симеона Столпника
Дј Крмак каже да су га често вријеђали и омаловажавали, а да су касније многе колеге промијениле мишљење о њему, пише Блиц.
– Било је тога пуно на самом почетку. Говорили су да сам будала, понижавали су ме! Послије, када су ме упознали, и када су видјели ко сам ја и да сам многе од њих превазишао све се промијенило. Неки од њих су се послије улизивали, али нико од њих ми се није извинио – рекао је Дј Крмак.
Иначе, контроверзни музичар је један од најобразованијих на естради. Иако је познат по ексцентричном изгледу и скандалозним пјесмама, он је завршио чак три факултета.
Љубав и секс
Ситне навике које уништавају сваку везу или брак
Он има дипломе Правног, Филозофског и Православно богословског факултета, преносили су медији раније.
Подсјетимо, ДЈ Крмак је говорио о томе како су га колеге третирале.
– Ево, послије 20 година, то је у реду. Сјећам се, неке колеге су ми говориле да сам краљ, а када се укључе камере бјежале су од мене као да имам тифус, али није мене то погађало – рекао је тада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
23
00
22
58
22
47
22
41
22
37
Тренутно на програму