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Познати пјевач завршио три факултета: ''Говорили су да сам будала''

Аутор:

АТВ
05.06.2026 21:32

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Пјевач ДЈ Крмак
Фото: YouTube/Screenshot/A Sad Malo Mi

Пјевач Горан Жижак (56), јавности је познат као ДЈ Крмак и због свог ексцентричног изгледа често је изазивао реакције.

Он је сада говорио и о понижењима које је трпио од колега.

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Дј Крмак каже да су га често вријеђали и омаловажавали, а да су касније многе колеге промијениле мишљење о њему, пише Блиц.

– Било је тога пуно на самом почетку. Говорили су да сам будала, понижавали су ме! Послије, када су ме упознали, и када су видјели ко сам ја и да сам многе од њих превазишао све се промијенило. Неки од њих су се послије улизивали, али нико од њих ми се није извинио – рекао је Дј Крмак.

Завршио 3 факултета

Иначе, контроверзни музичар је један од најобразованијих на естради. Иако је познат по ексцентричном изгледу и скандалозним пјесмама, он је завршио чак три факултета.

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Он има дипломе Правног, Филозофског и Православно богословског факултета, преносили су медији раније.

Подсјетимо, ДЈ Крмак је говорио о томе како су га колеге третирале.

– Ево, послије 20 година, то је у реду. Сјећам се, неке колеге су ми говориле да сам краљ, а када се укључе камере бјежале су од мене као да имам тифус, али није мене то погађало – рекао је тада.

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Тагови :

ДЈ Крмак

факултети

Пјевач

Горан Жижак

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