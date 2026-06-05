Пјевачица се огласила након што је Мина Костић завршила у болници: ''Пуца се сваки дан на све стране''

Пјевачица Миа Борисављевић прокоментарисала је актуелна дешавања у јавности и све чешће "пуцање колега по шавовима". У искреном разговору, она се осврнула на наводно задржавање њене колегинице Мине Костић на психијатрији.

Тема број један у медијима недавно је било наводно задржавање пјевачице Мине Костић у психијатријској установи, преноси Блиц.

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Миа се осврнула на ову тужну вијест, нагласивши да данас влада велики притисак и да не воли да доноси преурањене закључке о туђим животима и проблемима. Занимљиво је и то да су је новинари позивали да коментарише овај случај због назива њене познате пјесме.

– Па чула сам, али то су неке теме за које ја нисам сигурна да ли је она стварно завршила на психијатрији или се можда стварно јавила па су је задржали јер негдје другдје није било места. Мене су новинари звали да будем гост у једној емисији поводом те теме, јер ја имам пјесму Психијатар – рекла је Миа, па додала:

– Како да не, пуца се сваки дан на све стране! Ту се никада не зна шта код кога чучи, зато ја и не волим пуно да коментаришем јер никада не знаш шта је у питању – истакла је.

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Према посљедњим информацијама, Мина Костић се осјећа боље и пребачена је са интензивне његе на женско одјељење.