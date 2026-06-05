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Ево када почиње исплата мајских пензија у Српској

05.06.2026 12:22

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Ево када почиње исплата мајских пензија у Српској

Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће у понедјељак, 08.06.2026. године бити исплаћене мајске пензије у Републици Српској за које је у Буџету Републике Српске обезбјеђено укупно 180.000.000 КМ.

Буџетом Републике Српске је у 2026. години за пензије намијењено укупно 2.162.600.000 КМ, што је више за 196,6 милиона КМ у односу на годину раније, док је Ребалансом буџета који је у изради планирано повећање буџетских средстава намијењених пензионерима у Републици Српској.

Влада Републике Српске ће и убудуће водити рачуна о побољшању материјалних услова и стандарда најстарије популације, пратећи њихове потребе и буџетске могућности.

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Тагови :

пензије

Исплата пензија

пензије за мај

Пензионери

Министарство финансија

Република Српска

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