"Америка није спремна да даје предност ЕУ"

Аутор:АТВ
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Професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду Драгана Митровић сматра да се може очекивати нови расцјеп у односима САД и ЕУ у политици према БиХ и истиче да не вјерује да постоји спремност америчке стране да даје предност интересима ЕУ.
Митровићева је за Срну, поводом неизбора кандидата за новог високог представника на сједници Савјета за примјену мира /ПИК/, рекла да је очигледно све мање повјерења у односима САД и ЕУ, при чему је Американцима неприхватљиво понашање њихових европских партнера.
Она је оцијенила да ће Американци настојати у будућности да дјелују директније и самосталније, без нових покушаја да усагласе своје дјеловање са партнерима из ЕУ, који "очигледно имају велике проблеме да уваже реалност и велике промене на међународног сцени, као и своју опадајућу улогу".
"Тако да и по питању политике према БиХ, можемо да очекујемо нови расцеп у односима САД - ЕУ, а нарочито САД и Немачке, пошто је иза оваквих понашања ЕУ у многим сферама и конкретним случајевима, јасан интерес Немачке", навела је Митровићева.
Она је нагласила да не вјерује да је у актуелним околностима постоји спремност Американаца да дају предност ЕУ и њеним супротстављеним интересима када је ријеч о кандидату за новог високог представника.
"Мислим да им, ипак, неће Американци попустити, поготово сад када су се одлучили за попуњавање амбасада /у БиХ, Србији и Црној Гори/ на највишим местима. Очигледно то указује да имају намеру да се више ангажују у региону посредством људи који имају потпуну подршку и поверење актуелне администрације председника Доналда Трампа", рекла је Митровићева.
Говорећи о изгледима за укидање ОХР-а, Митровићева је подсјетила да је у дискусији америчког представника у Савјету безбједности УН о БиХ било ријечи о томе да Американци желе да се до рјешења долази у дијалогу са представницима три народа и два ентитета, а не да се настави са наметањем рјешења која фаворизују једну страну.
"Чини ми се да такав амерички став и оно што смо могли да чујемо и од руске и кинеске стране, звучи као да је то пут ка коначном укидању ове функције која фактички асоцира на некакав неоколонијални статус БиХ и њено онемогућавање да постане један нормални ентитет у међународним односима и довела је до продубљивања кризе унутар БиХ", истакла је Митровићева.
Она је напоменула да је врло тешко сада предвидјети у ком правцу ће се односи унутар БиХ развијати са Сарајевом, које је навикло да се у потпуности ослања на своје стране менторе, и са Републиком Српском која веома успјешно гради своју спољнополитичку и економску позицију у односима са глобалним силама.
"Тешко је предвидети у ком правцу ће се даље одвијати ови токови, али је битно да се очува мир, стабилност, да се вуку потези који воде ка јачању економске стабилности и који имају подршку моћних међународних фактора, а то је оно што сада чини Бањалука са великим успехом, док код Сарајева видимо једну окошталост и непрекидно окретање у затовреном кругу прошлости", закључила је Митровићева.
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