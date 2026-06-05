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Шеранић: Унапређење сестринства за теренски рад

Аутор:

АТВ
05.06.2026 11:10

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Ален Шеранић
Фото: ATV

У Дому здравља "Стана Томић" Пале данас је отворен Центар за континуирану едукацију медицинских сестара, у који је уложено 40.000 КМ, а савремено је опремљен за обуку медицинских сестара, теренске посјете и спровођење процедура које се свакодневно обављају у здравственој установи, изјавио је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.

"Важност овог центра огледа се у томе што ће путем видео-линка бити повезан са другим центрима у Републици Српској, прије свега са оним у Универзитетском клиничком центру Српске у Бањалуци, који координише активности континуиране едукације. На тај начин можемо додатно развијати вјештине и унапређивати сестринску праксу", рекао је Шеранић, преноси Срна.

Он је навео да је са представницима Фондације "Фами" данас уручио и кључеве аутомобила за соколачки и паљански дом здравља с циљем унапређења услуга сестринства за теренски рад, вриједности око 75.000 КМ.

Према његовим ријечима, њихова улога није само обилазак пацијената, већ и сарадња са центрима за социјални рад ради пружања подршке социјално угроженим породицама, старијим лицима и другим категоријама становништва којима је потребна додатна помоћ.

"На тај начин медицинске сестре могу стећи потпунију слику о условима у којима људи живе и пружити адекватнију здравствену и савјетодавну подршку", нагласио је Шеранић и најавио да ће наредне седмице возила бити додијељена и домовима здравља у Кнежеву, те у још двије локалне заједнице.

Говорећи о унапређењу сестринске професије, Шеранић је подсјетио да је Влада Републике Српске јуче усвојила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама, којим је предвиђено оснивање сестринске коморе.

"Као што постоје коморе доктора медицине, стоматолога и магистара фармације, тако ће и сестринска комора омогућити континуирано праћење знања, вјештина и рада медицинских сестара. Истовремено радимо на едукацији кадра, али и на законском уређењу система који ће омогућити лиценцирање и праћење рада сваке медицинске сестре у Републици Српској", истакао је Шеранић.

Ресорни министар је оцијенио да је то веома важно за стандардизацију сестринске праксе, увођење јасних процедура и додатну заштиту и пацијената и здравствених радника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ален Шеранић

Министарство здравља

љекари

медицинске сестре

болница

Рад на терену

Пале

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