"Крах у ПИК-у очекиван, Америка неће колонијалну управу у БиХ"

Аутор:АТВ
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Политиколог Александар Павић оцијенио је да је крах у Савјету за спровођење мира /ПИК/ очекиван, јер је јасно да Америка не дозвољава ЕУ да настави са колонијалном управом у БиХ преко Канцеларије високог представника /ОХР/.
Коментаришући изостанак договора о високом представнику на дводневној сједници ПИК-а у Сарајеву, Павић је рекао да је одавно јасна намјера САД да сљедећи високи представник буде посљедњи и да његов задатак буде да приведе крају рад ОХР-а.
"Американци су то најавили у Савету безбедности УН од њихове представнице Теми Брус, а одмах је могло да се очекује да ће главне европске силе бити против тога", рекао је Павић за Срну.
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Према његовим ријечима, БиХ је протекторат Европљана, који БиХ третирају као своју колонију и неће да се одрекну те позиције.
"Они и даље желе колонијалног управника у БиХ, а и даље су заточеници тог квазилибералног глобалистичког поретка и намећу другим народима и државама вредности, решења и државна уређења", објаснио је Павић.
С друге стране, указује он, Американци су јасно рекли не само за БиХ, него и уопште, да су одустали од пројекта изградње нација.
"БиХ је пар екселанс такав пројекат, тако да је потпуно очекивано да је дошло до оваквог разилажења између њих. Сем ако се направи неки договор иза сцене као део неких ширих трговина, не видим да ће ту доћи до неког приближавања зато што је ту буквално разлика у вредностима", нагласио је Павић.
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Он сматра да додатни притисак Европљанима ствара останак Кристијана Шмита, кога нико неће да уважава, а посебно то неће Република Српска.
"Он је дао оставку, а Српска га ионако није признавала. Није имао никакав легитимитет у Републици Српској. Ако му је легитимитет био нула, сада је испод нуле зато што је јасно да је оставку дао под притиском Американаца", рекао је Павић.
Он је оцијенио да ће европске силе, којима ће то да прави проблем, пробати да изгурају неко рјешење само да ОХР остане њихова полуга управљања, односно контролисања прилика у БиХ.
"Суштински гледано, то може да траје унедоглед, што је већи проблем за ЕУ него за Американце. Што се Американаца тиче, ако ОХР и одумре, то је у складу са њиховом новом политиком", напоменуо је Павић.
Он је нагласио да су највиши званичници Републике Српске указали на још један проблем, који се огледа у томе што се не консултују стране потписнице Дејтонског споразума.
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"Република Српска је рекла унапред да сматра да без њене сагласности уопште не може да буде именован високи представник, као и без сагласности Савета безбедности УН", подсјетио је Павић.
Он сматра да ће на томе сигурно инсистирати и Русија и Кина, што је додатни проблем за оне који желе да изгурају новог високог представника.
"То доводи до тога да, чак и ако би дошло до неког компромиса у ПИК-у, Москва и Вашингтон би инсистирали да то прође и Савет безбедности УН. Све указује на то да ће тешко бити нешто од избора новог високог представника и није реално да се то реши у догледно време", оцијенио је Павић.
Политички директори земаља чланица Управног одбора ПИК-а на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.
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