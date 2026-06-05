"Високи представници у БиХ годинама злоупотребљавали своје надлежности на штету Српске"

Аутор:АТВ
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Високи представници у БиХ, годинама су злоупотребљавали своје надлежности, на којима је грађено иживљавање високих представника на штету Републике Српске, истакао је правни представник Српске Лазар Стјепановић.
Стјепановић је прво причао о настанку Савјет за спровођење мира у БиХ /ПИК/, те додао да је ПИК настао након потписивања Дејтонског мировног споразума, на сједници, која је одржана у Лондону.
"ПИК је требао да да помаже високом представнику у обављању улоге коју он има у БиХ. Најбитнија конференција је одржана у Лондону 1997. године, гдје су настали закључци о бону, у којима видите да високи представник не може да мијења законе у БиХ, али они су то радили", истиче Стјепановић за РТРС
Додаје да је у Закључку 11 прописано да ПИК поздравља улогу високог представника у БиХ, а једна од надлежности које су њему дате, јесте да донесе привремене одлуке, које прихвата Предједништво БиХ.
"Они су злоупотријебили ту конференцију, на којој је грађено иживљавање високих представника на штету Републике Српске. ПИК 2008. године доноси ненадлежно тај програм 5+2. Један од услова да БиХ испуни, јесте заживљавање владавине права, а сада када погледате поступке високих представника, они су највише допринијели да право не постоји у БиХ. ПИК је настао након Дејтонског мировног споразума. Када причамо о владавини права, не морамо ићи далеко, сам кривични поступак који је вођен против предсједника Републике Српске, био је због наметнутог закона Кристијана Шмита", истакао је Стјепановић.
"Раније је улога високог представника требала да буде да побољша стандард у БиХ, али тог момента када су почели да спроводе своје право, ОХР је ослабио", додао је Стјепановић.
Када је ријеч о ставу Републике Српске о високим представницима, Стјепановић додаје да уколико би се високи представник изабрао по начину који је прописан Анексом 10, нема потребе за поговорима.
"То до сада није био случај. Разлика би била у високом представнику који је изабран на легитиман начин, за разлику од Кристијана Шмита", истиче Стјепановић.
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