Кристијан Шмит данас завршио своју причу у БиХ

Аутор:АТВ
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Кристијан Шмит завршио је данас, 4. јуна, своју причу у БиХ, што је и сам потврдио након сједнице Управног одбора ПИК-а.
Шмит је рекао да је ово посљедња сједница ПИК-а "којом предсједава", иако њега од самог почетка Република Српска не признаје за високог представника, а познато је да сједницама предсједава управо високи представник.
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Према његовим ријечима, кандидат који буде изабран имаће задатак да подржи спровођење Дејтонског мировног споразума и помогне властима БиХ у спровођењу реформи, посебно када је ријеч о испуњавању услова из агенде “пет плус два”.
Оно што је занимљиво у овој његовој изјави је да Шмит очекује од будућег високог представника да ради супротно од онога што је он радио. Својим одлукама стварао је кризе у БиХ и управо нарушавао Дејтонски споразум - по чему ће на крају остати и упамћен.
Подсјећамо, политички директори земаља чланица Управног одбора Савјета за провођење мира (ПИК) на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника у БиХ те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.
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