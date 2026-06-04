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Кристијан Шмит данас завршио своју причу у БиХ

Аутор:

АТВ
04.06.2026 22:26

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Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци
Фото: ATV

Кристијан Шмит завршио је данас, 4. јуна, своју причу у БиХ, што је и сам потврдио након сједнице Управног одбора ПИК-а.

Шмит је рекао да је ово посљедња сједница ПИК-а "којом предсједава", иако њега од самог почетка Република Српска не признаје за високог представника, а познато је да сједницама предсједава управо високи представник.

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Према његовим ријечима, кандидат који буде изабран имаће задатак да подржи спровођење Дејтонског мировног споразума и помогне властима БиХ у спровођењу реформи, посебно када је ријеч о испуњавању услова из агенде “пет плус два”.

Оно што је занимљиво у овој његовој изјави је да Шмит очекује од будућег високог представника да ради супротно од онога што је он радио. Својим одлукама стварао је кризе у БиХ и управо нарушавао Дејтонски споразум - по чему ће на крају остати и упамћен.

Без договора на сједници

Подсјећамо, политички директори земаља чланица Управног одбора Савјета за провођење мира (ПИК) на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника у БиХ те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијан Шмит

Кристијан Шмит одлази

Кристијан Шмит оставка

ОХР

високи представник

ПИК БиХ

Савјет за провођење мира

Савјет за имплементацију мира

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