Скандал у епархији: Оставила мужа и дјецу због свештеника заводника

Аутор:АТВ
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Цијелу Шумадијску епархију потреса страшан скандал након што се један мушкарац јавио медијима с тврдњом да је тамошњи свештеник имао аферу с његовом женом.
"Моја прича је за Холивуд. Свештеник из Крагујевца кога бије глас да је заводник ми је уништио брак и породицу. Заклињао ми се на часни крст да нема ништа са мојом женом, а онда је наставио по старом".
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Овако започиње своју потресну исповест за "Телеграф.рс" огорчени мјештанин (58) који је, каже, преко ноћи остао без супруге и посла, потпуно сам са двоје малољетне дјеце.
Редакцији "Телеграфа" јавио се овај мушкарац (идентитет познат редакцији) који се пожалио на крагујевачког свештеника (60), и рекао да му је свештеник "преотео жену". Случај је толико одјекнуо да је дошао и до намјесника Шумадијске епархије који је свештеника рашчинио.
Отишла од куће, због свештеника оставила мужа и двоје дјеце
Све је, прича он, почело у селу надомак Крагујевца гдје је његова невјенчана супруга (44) радила као црквењакиња. Локални свештеник који је долазио у село да служи литургију, убрзо је постао главни сеоски трач, опет, јер како каже саговорник поменутог портала, и раније су о њему причали као о "заводнику". А онда, 5. новембра 2025. године, жена је отишла без трага и гласа из породичног дома, и оставила њега, кћерку (10) и сина (16) саме.
Није знао о чему се ради, о њој није било трага ни гласа мјесец и по дана, а онда је сазнао све.
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"До мене су долазиле информације како сваки други дан стоје његова паркирана кола, а онда су почели и да их срећу по граду. Кажу ми, 'свештеник и твоја жена су заједно ушли у манастир, дошли су заједно ту и ту'. Када бих своју жену питао, све би порицала, заклињала ми се у дјецу да нема ништа с њим, и да ју је само довезао да не би плаћала такси", почиње он причу за "Телеграф.рс".
Једне вечери све је ескалирало и свештеник је завршио у полицији
Трачеви су се ширили, а он се на све начине трудио да схвати о чему се ради. Да ли су те ријечи само оговарање мјештана да "убију" досаду или и овога пута важи она стара, добра "гдје има дима, има и ватре".
Е па, у случају саговорника испоставило се, тврди он, управо тако.
"Ставио сам то по страни све до једног тренутка, док нисам видио да је једно вече свештеник довезао колима моју кћерку до куће. Тада сам излетио напоље и почели смо да се расправљамо, све ми је признао, отишли смо у полицију, дијете је почело да плаче. Тада ми је први пут признао да је плаћао собе, а моја жена је све то вријеме живјела са мном", прича он.
Каже да му је жена, када није ту, говорила да је на послу, да чисти по кућама, да чува стару баку, а онда је сазнао да је све то била велика лаж.
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"Свештеник ми је тада признао да је све он плаћао, да јој је 600 евра плаћао и стан у граду, да она заправо није ништа радила. Када год бих позвао своју жену говорила ми је да има посла, да брзо кажем шта имам, да мора да се врати на посао, да је чека бака и тако даље", прича он даље.
Свештеника стигла казна
Више није могао то да трпи и да слуша трачеве, па је одлучио да узме ствар у своје руке. Свештеника је прије мјесец дана (април/мај 2026.) пријавио Шумадијској епархији.
"И свештеник је све признао намјеснику, а када сам га питао шта сад, намјесник ми је рекао, ми смо урадили што је до нас, остало ћемо видјети. Рашчинио га је, сада га чека и црквени суд, али 90% је сигурно, више неће бити свештеник. Имао је још 4 године до пензије", прича саговорник.
Свештеник је живио са попадијом која је одувијек, каже, сумњала, али је, каже саговорник, она једна мирна и повучена жена, сада помало и болешљива. Дјецу нису имали.
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Када је ситуација измакла контроли попадија више није могла да се носи са том срамотом.
"Дошао је кући код своје жене, попио је кафу, рекао јој да мора да размисли о свему шта ће и како ће и отишао. Попадија је онда промијенила браве, све ми испричала. Претпостављам да су сада заједно моја жена и он. Успио сам да изгладим однос толико да дјеца иду код ње, да се виде, али и њих је обманула да чува бабу. Мало по мало и дјеца су почела да ми признају да им свештеник даје џепарац, да их довози, да им шаље поруке", прича овај мушкарац.
Док је претходних мјесеци трајала читава драма и док је покушавао да сазна шта се дешава између његове жене и свештеника, наш саговорник каже да је у више наврата покушавао да контактира са свештеником.
"Он је тада преда мном позвао њу да јој каже да више не могу да буду заједно. Мислио сам да је испао донекле фер, јер ми је признао све и рекао да неће. Ја сам му дао крст да га пољуби и да обећа да неће бити са њом. Пољубио га је, обећао је, заклео се, али је наставио", каже.
Од 5. новембра 2025. године његов живот се потпуно промијенио. Морао је, каже, да остави своју каријеру музичара како би могао да брине о дјеци, а проблем је већи јер му кћерка има здравствених тешкоћа. Каже да је осјетио да се посљедњих годину дана нешто дешава у браку, жена га је избјегавала, говорила да је уморна, каже да је увијек била нервозна, почела је да га испитује да ли би јој плаћао алиментацију када би отишла.
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И ипак, на крају, отишла је. У селу се, наравно, прочуло за овај скандал. Саговорник каже да има све доказе, да има и снимак разговора са свештеником који је послао редакцији, али га "Телеграф" није објавио због поштовања анонимности.
Редакција портала "Телеграф.рс" послала је упит и Српској православној цркви и Епархији шумадијској, али до објављивања текста одговоре није добила.
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