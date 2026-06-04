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Мајка и кћерка из БиХ "оштетиле" Аустрију за хиљаде евра

Аутор:

АТВ
04.06.2026 22:43

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Паре
Фото: Unsplash

Дугогодишња превара откривена је у Грацу. Мајка и ћерка, држављанке БиХ, нашле су начин како да "зараде" на рачун аустријског Завода за запошљавање, али им је план пао у воду када су их истражиоци разоткрили.

Шездесетчетворогодишња жена и њена двадесетдеветогодишња ћерка осуђене су пред судом у Грацу због тешке социјалне преваре која је трајала дуже од четири године.

Како сазнаје Клајне Цајтунг, мајка је годинама уредно примала накнаду за незапослене од АМС-а Грац-запад, иако је већ одавно спаковала кофере и живот наставила у Босни и Херцеговини. Како би систем "насамариле", пријавила се на адресу своје ћерке у Грацу.

Породични бизнис преваре

Ћерка није била само пасивни посматрач, активно је помагала мајци да извуче новац од државе. Попуњавала је документацију, а на састанке у завод одлазила је са њом као "преводилац", добро знајући да њена мајка у Аустрији заправо и не живи.

На крају, њихова "игра" се завршила пред судијом. Обје су признале кривицу, а суд им је изрекао условне казне затвора од по шест мјесеци.

Мораће да врате сваки евро

Осим условне осуде, стиже и финансијски ударац. Пошто АМС по закону може да тражи поврат новца само за посљедње три године, 18.000 евра је већ враћено. За преосталих 13.000 евра суд је донио рјешење о одузимању, па ће мајка и ћерка морати да врате укупно 31.000 евра у буџет Републике Аустрије.

Овај случај само је један од многобројних које је разоткрила специјална радна група "СОЛБЕ". Да су аустријске власти пооштриле контролу, говоре и подаци МУП-а: број пријава за социјалне преваре порастао је са 472 у 2016. години на невјероватних 6.062 случаја у 2025. години.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Аустрија

Држављанин БиХ

мајка

кћерка

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