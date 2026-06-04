Бивши студент самострелом покушао да убије човјека у британском кампусу

Аутор:АТВ
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Британска полиција ухапсила је 21-годишњег саудијског држављанина, који је осумњичен да је самострелом покушао да убије мушкарца у кругу Универзитета у Сарију, а повријеђени мушкарац се налази у тешком стању, пренијели су данас британски медији.
Мушкарац у педесетим годинама налази се у тешком стању у болници након што је погођен из самострела, пренио је Скај Њуз.
Полицији је пријављен инцидент у студентском насељу Манор Парк у Гилфорду, а осумњичени, бивши студент универзитета, убрзо је приведен на лицу мјеста.
Полиција је саопштила да тијесно сарађује са универзитетским властима.
Портпарол Универзитета у Сарију рекао је да је у инциденту припадник обезбјеђења кампуса тешко повријеђен.
Жртва је и даље у болници у тешком стању, саопштила је полиција.
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Иако је универзитетски кампус потпуно отворен, и даље су присутне хитне службе.
Полиција је апеловала на свједоке који имају информације о догађају да се јаве.
Званичник полиције Џон Гроенен рекао је да схвата да ће овај инцидент изазвати забринутост међу локалним заједницама, али је пружио увјеравања да се у вези са овим случајем не тражи ниједан други осумњичени.
"Блиско сарађујемо са универзитетом док наша истрага напредује."
"Осумњичени је притворен на мјесту догађаја убрзо након инцидента и сада је у току истрага како би се утврдиле околности напада", казао је он, пренио је Телеграф.
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