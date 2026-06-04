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Бивши студент самострелом покушао да убије човјека у британском кампусу

Аутор:

АТВ
04.06.2026 20:46

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Самостријел
Фото: Pixabay

Британска полиција ухапсила је 21-годишњег саудијског држављанина, који је осумњичен да је самострелом покушао да убије мушкарца у кругу Универзитета у Сарију, а повријеђени мушкарац се налази у тешком стању, пренијели су данас британски медији.

Мушкарац у педесетим годинама налази се у тешком стању у болници након што је погођен из самострела, пренио је Скај Њуз.

Полицији је пријављен инцидент у студентском насељу Манор Парк у Гилфорду, а осумњичени, бивши студент универзитета, убрзо је приведен на лицу мјеста.

Полиција је саопштила да тијесно сарађује са универзитетским властима.

Портпарол Универзитета у Сарију рекао је да је у инциденту припадник обезбјеђења кампуса тешко повријеђен.

Жртва је и даље у болници у тешком стању, саопштила је полиција.

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Иако је универзитетски кампус потпуно отворен, и даље су присутне хитне службе.

Полиција је апеловала на свједоке који имају информације о догађају да се јаве.

Званичник полиције Џон Гроенен рекао је да схвата да ће овај инцидент изазвати забринутост међу локалним заједницама, али је пружио увјеравања да се у вези са овим случајем не тражи ниједан други осумњичени.

"Блиско сарађујемо са универзитетом док наша истрага напредује."

"Осумњичени је притворен на мјесту догађаја убрзо након инцидента и сада је у току истрага како би се утврдиле околности напада", казао је он, пренио је Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

покушај убиства

Велика Британија

универзитет

хапшење

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